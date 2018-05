Przyszedł na świat na środku morza. Otrzymał imię Cud

Na statku ratunkowym Lekarzy bez Granic (Médecins Sans Frontières; MSF) przewożącym migrantów z Libii do Włoch przyszedł na świat chłopczyk o imieniu Miracle (Cud). To pierwsze w tym roku dziecko, które przyszło na świat na statku niosącym pomoc migrantom - podaje "Sky News".

Zdjęcie Coraz więcej migrantów przybywa do Włoch /LOUISA GOULIAMAKI /AFP

Chłopczyk urodził się na pokładzie statku ratunkowego "Aquarius". Ważył 2,8 kilogramów.

"Zarówno matka jak i dziecko radzą sobie bardzo dobrze" - poinformowała położna Amoin Soulemane.

Nazwisko matki nie zostało ujawnione. Jak wynika z relacji zagranicznych mediów, kobieta była przetrzymywana w niewoli, bita i głodzona, zanim zdołała uciec przed porywaczami w Libii. Za uwolnienie miano wymuszać od niej pieniądze.

"Aquarius" przywiózł w niedzielę do Katanii na Sycylii 70 osób. Wkrótce ma ponownie wyruszyć na libijskie wody przybrzeżne.

Przybycia migrantów z Libii do Włoch spadły w tym roku o 85%, ponieważ włoskie władze udzieliły wsparcia libijskiej straży przybrzeżnej, aby zapobiec wzrostowi liczby przybyszów. Jak uważają włoskie władze, dobra pogoda może jednak zachęcać do częstszych prób przedostania się do Włoch.