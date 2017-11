Pucz w Zimbabwe. Mugabe po raz pierwszy od zamachu stanu pokazał się publicznie

W piątek prezydent Zimbabwe Robert Mugabe po raz pierwszy od wojskowego zamachu stanu pokazał się publicznie. Wziął udział w ceremonii rozdania dyplomów absolwentom uniwersytetu w stolicy kraju, Harare.

Zdjęcie Robert Mugabe na rozdaniu dyplomów /AP Photo/Ben Curtis /East News

93-letni szef państwa był ubrany w niebieską togę i pasujące do niej nakrycie głowy.

W uroczystości na Uniwersytecie Otwartym Zimbabwe uczestniczyło kilka tysięcy absolwentów i gości. Jak relacjonuje agencja AP, Mugabe, stojąc na podium, przyłączył się do tłumu i wraz z nim odśpiewał hymn narodowy, a następnie ogłosił rozpoczęcie uroczystości.

W czwartek podczas rozmów z dowódcą sił zbrojnych generałem Constantino Chiwengą Mugabe odmówił złożenia rezygnacji. W piątek wojsko poinformowało, że kontynuuje rozmowy z Mugabem w sprawie jego odejścia. 93-letni prezydent jest u władzy od 37 lat.

Wojsko przejęło w nocy z wtorku na środę kontrolę nad Harare, a w piątek poinformowało, że "osiągnęło znaczny postęp w operacji mającej na celu wyeliminowanie kryminalistów w otoczeniu prezydenta Mugabego". Armia podała, że zatrzymała niektóre osoby z tych kręgów.

Armii najpewniej zależy, aby Mugabe zgodził się na bezkrwawe oraz sprawne przekazanie władzy. Jego miejsce miałby zająć były wiceprezydent Emmerson Mnangagwa. Zdymisjonowanie go 6 listopada przez Mugabego wywołało obecny kryzys i było kulminacją walki o władzę wewnątrz partii rządzącej. Dymisję postrzegano jako sposób na utorowanie drogi młodszej o 41 lat żonie Mugabego, Grace, do zastąpienia go na stanowisku.

Mugabe, którego wielu mieszkańców Afryki wciąż postrzega jako bohatera walki o niepodległość kraju, na Zachodzie jest uważany za despotę, którego katastrofalne działania gospodarcze i chęć uciekania się do przemocy, by utrzymać się u władzy, zniszczyły jedno z najbardziej obiecujących państw Afryki. Opinia publiczna darzy podziwem Mugabego, ale już nie jego żonę, byłą sekretarkę, która w 2014 roku wkroczyła na scenę polityczną i to od razu w roli potencjalnej przyszłej pani prezydent.