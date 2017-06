Putin "głęboko współczuje narodowi brytyjskiemu"

Prezydent Rosji Władimir Putin potępia zamach terrorystyczny dokonany w sobotę w Londynie i głęboko współczuje narodowi brytyjskiemu - poinformował w niedzielę rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Zdjęcie Prezydent Rosji Władimir Putin potępia zamach terrorystyczny w Londynie /Olga Maltseva /AFP

Rzecznik zapowiedział, że w najbliższym czasie Putin skieruje telegram kondolencyjny do brytyjskiej premier Theresy May.

W wyniku zamachu, do którego doszło w sobotę wieczorem w Londynie, co najmniej sześć osób zginęło, a 48 trafiło do szpitala. Zamachowcy wjechali samochodem w pieszych na moście London Bridge, a następnie zaatakowali za pomocą noży ludzi w pobliżu targu Borough Market.