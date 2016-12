Putin: Mijający rok nie był łatwy. Trudności połączyły Rosjan

Prezydent Rosji w noworocznym orędziu przyznał, że mijający 2016 rok nie był łatwy. Jednak - jak stwierdził - trudności, z którymi zetknął się kraj, połączyły Rosjan. Pozdrowienia Władimira Putina wyemitowały kanały telewizyjne na Dalekim Wschodzie Rosji, gdzie już nastał Nowy Rok.

Zdjęcie Prezydent Rosji w noworocznym orędziu przyznał, że mijający 2016 rok nie był łatwy /AFP

Prezydent Putin powiedział, że trudności pomogły otworzyć rezerwy Rosji tak, by mogła iść do przodu. "Najważniejsze jest to, że wierzymy w siebie, w swoje siły, w swój kraj" - podkreślił Putin.



Podziękował rodakom za zwycięstwa i zaufanie oraz troskę o Rosję. "Mamy ogromne, wyjątkowe i cudowne państwo. Łączą nas wspólne troski i radości" - mówił Putin.



Zwrócił uwagę, że nie wszyscy Rosjanie spędzą dzisiejszy wieczór za świątecznym stołem.



Jak powiedział, "niemało obywateli, będąc również daleko od kraju, zapewnia bezpieczeństwo Rosji". Życzył pokoju i rozkwitu krajowi, a obywatelom szczęścia i zdrowia.