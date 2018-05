Putin o Skripalu: "Daj mu Boże zdrowie"

Prezydent Rosji Władimir Putin skomentował w piątek słowami: "daj mu Boże zdrowie" informację o tym, że były agent GRU Siergiej Skripal opuścił szpital w Salisbury. Zdaniem brytyjskich służb Skripal został zaatakowany bojowym środkiem trującym Nowiczok.

Zdjęcie Władimir Putin /Kirill Kudryavtsev /AFP

Putin rozmawiał z dziennikarzami w Soczi. Jak podał portal RBK, komentując wiadomość o Skripalu, rosyjski prezydent oświadczył: "Daj mu Boże zdrowie. Bardzo się cieszymy".

Zauważył też, że bojowy środek trujący w praktyce powoduje śmierć ofiary. Wyraził ocenę, że gdyby Skripal został otruty takim środkiem, to zmarłby na miejscu w ciągu kilku minut.

Skripal, były agent rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU i były współpracownik brytyjskiego wywiadu, został w piątek zwolniony ze szpitala w Salisbury. Znajdował się w tej placówce od marca, gdy zaatakowano go substancją chemiczną, określaną przez media nazwą Nowiczok. Ofiarą tego środka padła też córka Skripala, Julia.

O próbę zabicia Skripalów brytyjskie władze oskarżyły Rosję, co doprowadziło do najpoważniejszego kryzysu dyplomatycznego w relacjach między tymi państwami od zakończenia zimnej wojny oraz do wydalenia rosyjskich dyplomatów z ponad 20 państw europejskich.