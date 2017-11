Putin: Operacja wojenna rzeczywiście się kończy

Prezydent Rosji Władimir Putin spotkał się w Soczi z prezydentem Syrii Baszarem el-Asadem - poinformował we wtorek Kreml. Mówiąc o współpracy obu krajów "w walce z terrorystami na terytorium Syrii" Putin ocenił, iż "operacja wojenna rzeczywiście się kończy".

Zdjęcie Prezydent Rosji Władimir Putin spotkał się w Soczi z prezydentem Syrii Baszarem el-Asadem /MIKHAIL KLIMENTYEV /AFP

Na początku spotkania, które odbyło się w poniedziałek, Putin złożył gratulacje Asadowi z powodu "rezultatów, jakie osiąga Syria w walce z ugrupowaniami terrorystycznymi". Jak dodał, "naród syryjski stopniowo zbliża się do ostatecznego, nieuchronnego rozgromienia terrorystów".

Spotkanie w Soczi - jak poinformował Kreml - było roboczą wizytą Asada w Rosji. Putin wskazał, że celem jest przeprowadzenie dwustronnych "dodatkowych konsultacji" przed zaplanowanymi na środę jego rozmowami z prezydentami Turcji i Iranu. Najważniejszą kwestią - jak zaznaczył - jest teraz dalsze długoterminowe uregulowanie polityczne w Syrii. Przypomniał, że Rosja proponuje przeprowadzenie spotkania określanego jako "kongres narodów Syrii" i że Asad poparł tę ideę.

Z prezydentami Turcji i Iranu, Recepem Tayyipem Erdoganem i Hasanem Rowhanim, Putin będzie w środę rozmawiał o konflikcie syryjskim.

Asad ocenił, że operacja wojskowa, którą Rosja zaczęła w Syrii przed dwoma laty, "przebiega bardzo pomyślnie", dodając, że "wiele rejonów Syrii zostało wyzwolonych od terrorystów". Operacja ta - kontynuował - "pozwoliła na postęp uregulowania politycznego w Syrii"; Rosja przyczyniła się do tego, by proces ten posunął się naprzód w - jak to ujął - "rozmaitych kierunkach".

Syryjski prezydent zapewnił o "wdzięczności narodu syryjskiego" wobec Rosji i zauważył, że "ministerstwo obrony Rosji było z nami przez cały ten czas". "Liczymy na poparcie Rosji, jeśli chodzi o zapewnienie nieingerencji graczy zewnętrznych w proces polityczny i o to, by z zewnątrz jedynie okazywano wsparcie dla procesu, który prowadzić będą sami Syryjczycy" - wskazał Asad.

Zapewnił, że jest gotów do dialogu "z tymi, którzy rzeczywiście są zainteresowani uregulowaniem politycznym".

Putin w trakcie spotkania zapowiedział również, że we wtorek przeprowadzi rozmowę telefoniczną z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Z Moskwy Anna Wróbel