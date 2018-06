Putin pogratulował Erdoganowi

Prezydent Rosji Władimir Putin pogratulował prezydentowi Turcji Recepowi Tayyipowi Erdoganowi reelekcji w niedzielnych wyborach i podkreślił, że wyniki głosowania świadczą o autorytecie tureckiego przywódcy - powiadomiło w poniedziałek biuro prasowe Kremla.

Zdjęcie Władimir Putin /Kirill Kudryavtsev /AFP

"Szef państwa rosyjskiego podkreślił, że wyniki głosowania w pełni świadczą o dużym politycznym autorytecie Erdogana, powszechnym poparciu dla obranego pod jego kierownictwem kursu, zmierzającego do rozwiązania aktualnych zadań społeczno-gospodarczych, stojących przed Turcją, i wzmocnienia pozycji kraju na arenie międzynarodowej" - napisano w komunikacie.

Putin również zwrócił uwagę na rozwój rosyjsko-tureckich stosunków. Jak przekazał Kreml, prezydent potwierdził gotowość do kontynuowania dialogu i ścisłej współpracy z Erdoganem, zaznaczając, że jest to zgodne z interesami rosyjskiego i tureckiego narodu oraz prowadzi do zapewnienia pokoju, stabilizacji i bezpieczeństwa na kontynencie eurazjatyckim.

Erdogan, otrzymując 52,5 proc. głosów, wygrał w niedzielę w pierwszej turze wybory prezydenckie w Turcji - poinformowała turecka komisja wyborcza (YSK). W wyborach parlamentarnych zwyciężył wyborczy blok z udziałem jego Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP).

Zdecydowane zwycięstwo obecnego prezydenta oznacza, że wbrew przedwyborczym prognozom niepotrzebna będzie druga tura głosowania. Frekwencja wyborcza wyniosła 87 procent uprawnionych do głosowania.