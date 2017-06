​Putin poprosił amerykańskich biznesmenów o pomoc w dialogu USA-Rosja

Prezydent Rosji Władimir Putin poprosił w piątek amerykańskich biznesmenów uczestniczących w Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Petersburgu o to, by pomogli w budowaniu dialogu politycznego pomiędzy USA i Rosją.

"Pomóżcie nam odnowić normalny dialog polityczny. Proszę was w imieniu Rosji i zwracam się do strony amerykańskiej: pomóżcie także nowo wybranemu prezydentowi (Donaldowi Trumpowi) i jego administracji" - zwrócił się Putin do biznesmenów uczestniczących w spotkaniu "Dialog biznesowy Rosja-USA".

Putin przekonywał, że "tylko trwałe kontakty handlowe i inwestycyjne mogą zapewnić niezawodne zabezpieczenie przed wahaniami koniunktury politycznej".

Argumentował także, że normalizacja stosunków rosyjsko-amerykańskich odpowiada interesom obu krajów. "Będziemy kontynuować dialog z prezydentem USA Donaldem Trumpem i nową administracją" - zapewnił. Jednak, jak dodał, "aby osiągnąć sukces, potrzebne są poważne wysiłki z obu stron".

Putin powiedział również, że Rosja ma zamiar wspierać dwustronne projekty biznesowe i wskazał, że jest ona zainteresowana przyciągnięciem firm zagranicznych i transferem technologii. "Będziemy na wszelkie sposoby dążyć do tego, by biznes w Rosji był korzystny dla amerykańskich partnerów" - zapewnił.

W forum ekonomicznym w Petersburgu uczestniczy liczna - 369 osób - delegacja biznesu amerykańskiego, w skład której wchodzą przedstawiciele władz wielkich koncernów, m.in. ExxonMobil, Chevron, Boeing International i Caterpillar.

Z Moskwy Anna Wróbel