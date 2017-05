Putin zapewnia o sile i skuteczności wojska rosyjskiego

We wtorek, podczas defilady wojskowej na Placu Czerwonym w Moskwie z okazji 72. rocznicy zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami, prezydent Rosji Władimir Putin zapewnił, że siły zbrojne Rosji zdolne są odeprzeć wszelką potencjalną agresję.

Zdjęcie Władimir Putin podczas defilady wojskowej na Placu Czerwonym w Moskwie. /MAXIM SHIPENKOV /PAP

Mówiąc o okolicznościach II wojny światowej Putin powiedział, że przeciwko ZSRR skierowane zostały wówczas "najsilniejsze uderzenia" i zaznaczył: "Jednak nie było i nie będzie siły, która mogłaby ujarzmić nasz naród".

Reklama

Putin powiedział, że doświadczenie II wojny skłania do czujności i zaznaczył, że "siły zbrojne Rosji gotowe są odeprzeć wszelką potencjalną agresję". Dodał także, że "samo życie wymaga podwyższania potencjału obronnego" Rosji.

"Rosyjski żołnierz gotów jest także dziś, jak i we wszystkich epokach do tego, by przejawiając męstwo i bohaterstwo dokonywać wszelkich czynów i ponosić wszelkie ofiary dla swojej ojczyzny i swojego narodu" - oświadczył Putin. Zapewnił, że tacy żołnierze i oficerowie znajdują się teraz na Placu Czerwonym i podkreślił: "kraj jest z was dumny!".

Rosyjski prezydent zaznaczył w wystąpieniu, że do skutecznej walki z "terroryzmem, ekstremizmem, neonazizmem i innymi zagrożeniami" niezbędna jest konsolidacja całej społeczności międzynarodowej. "Jesteśmy otwarci na taką współpracę" - zapewnił.

Największą uwagę przyciągnął sprzęt używany w Arktyce

W defiladzie na Placu Czerwonym wzięli udział przedstawiciele wszystkich rodzajów sił zbrojnych Rosji, jednak część lotniczą parady odwołano ze względu na złą pogodę. Przez plac przemaszerowali żołnierze i kadeci uczelni wojskowych, żołnierze Zachodniego Okręgu Wojskowego i brygady piechoty morskiej Floty Północnej, Gwardii Narodowej (Rosgwardii), a także Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB).

Największą uwagę przyciągnął po raz pierwszy uczestniczący w defiladzie sprzęt wojskowy używany w Arktyce, w charakterystycznych biało-szarych barwach maskujących. Były to wyrzutnie rakiet TorM2-DT i zestawy przeciwlotnicze Pancyr-SA. Również po raz pierwszy pojawiły się na defiladzie czołgi T-72B3, będące zmodernizowaną wersją czołgów T-72B, wyposażone m.in. w mocniejszy silnik i udoskonalone systemy celownicze.

Przez Plac Czerwony przejechały pojazdy opancerzone Tigr, transportery z napędem na sześć kół Tajfun-K (Kamaz) i Tajfun-M. W zmechanizowanej części parady wzięły udział także gąsienicowe wozy bojowe Kurganiec-25, bojowe wozy piechoty BMP-3 i czołgi T-14 Armata. Zaprezentowano samobieżne haubice Koalicja SW i MSTA-S, rakiety operacyjno-taktyczne Iskander-M, systemy rakiet przeciwlotniczych Buk-M2 i zestawy przeciwlotnicze Pancyr-S.

Na plac wyjechały także transportery opancerzone desantu Rakuszka i wozy bojowe desantu BMD-4M; następnie pojawiły się systemy rakietowe S-400 Triumf i wyrzutnie rakiet Jars. Kolumnę zamykały transportery opancerzone Bumerang.

Rosja: Defilada na Placu Czerwonym 1 27 Defilada na Placu Czerwonym w Moskwie Autor zdjęcia: YURY KOCHETKOV Źródło: PAP/EPA 27

Niespodziewane anulowanie części defilady

O tym, że lotnicza część defilady nie odbędzie się, resort obrony Rosji powiadomił w ostatniej chwili; wcześniej planowano przelot nad Moskwą ponad 70 samolotów i śmigłowców. Jeszcze w poniedziałek przedstawiciele sił zbrojnych podkreślali, że udział w defiladzie wezmą rosyjscy piloci, którzy uczestniczyli w operacji wojskowej w Syrii.

W Petersburgu z kolei w defiladzie nie wzięły udziału okręty bojowe. Źródła w armii cytowane przez dziennik "Kommiersant" poinformowało, że powodem jest pogorszenie się pogody. Media zaś podawały wcześniej, że okręty opuściły przystań i wyrażały przypuszczenie, że zostały one wezwane z Petersburga w związku z pojawieniem się w pobliżu wód terytorialnych Rosji amerykańskiego niszczyciela USS Carney.

Odwołanie w Moskwie lotniczej części parady jest poważnym rozczarowaniem dla tych mieszkańców, którzy mimo bardzo chłodnej pogody - zaledwie kilka stopni Celsjusza - zgromadzili się wzdłuż głównych arterii, by podziwiać przejazd sprzętu wojskowego. Media podawały wcześniej, że na rozpędzenie chmur nad Moskwą przeznaczono 100 mln rubli (1,7 mln USD).

Łącznie w defiladach wojskowych w blisko 30 miastach Rosji uczestniczyło we wtorek około 90 tysięcy żołnierzy. Telewizja państwowa pokazała też defiladę z udziałem sprzętu wojskowego, jaka odbyła się w Doniecku, na ogarniętym konfliktem zbrojnym wschodzie Ukrainy.