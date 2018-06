Radni Jersey City podejmą decyzję w sprawie Pomnika katyńskiego

Wieczorem radni Jersey City w Stanach Zjednoczonych podejmą decyzję w sprawie przeniesienia Pomnika Katyńskiego. W ostatnich miesiącach doszło do spięcia dyplomatycznego między władzami miasta, a polskim rządem i środowiskami polonijnymi.

Zdjęcie Pomnik Katyński w Jersey City /Associated Press /East News

Ostatecznie opracowano rozwiązanie kompromisowe, nad którym dziś zagłosują radni. Polski pomnik ma pozostać w centrum miasta, nad rzeką Hudson. Zostanie jednak przesunięty o około 60 metrów.

Konsul RP w Nowym Jorku Maciej Golubiewski uważa, że takie rozwiązanie dla strony polskiej jest zadowalające. Jego zdaniem, gdyby nie kompromis, pomnik zniknąłby albo trafiłby w zupełnie inne miejsce. Ostatecznie za zmianę lokalizacji mają zapłacić władze miasta.

"Oprócz tego miasto oferuje, by dać Komitetowi Katyńskiemu w dzierżawę na 99 lat skwer wokół pomnika. To prawdziwy kompromis, to nie jest coś, na co musielibyśmy się godzić z trudem" - mówi konsul.

W pierwszym czytaniu uchwały urząd miasta Jersey City zatwierdził nowe miejsce dla pomnika stosunkiem głosów siedem do dwóch. Kompromis wcześniej zaaprobowały również polski konsulat, Komitet Katyński, kluby Gazety Polskiej i część środowisk polonijnych. Nie wszyscy z ostatecznego rozwiązania są jednak zadowoleni - grupa Polaków mieszkających w okolicznych stanach zamierza dziś wziąć udział w posiedzeniu rady i namawiać do zagłosowania przeciwko przeniesieniu pomnika.



Konflikt wokół Pomnika Katyńskiego rozpoczął się na przełomie kwietnia i maja. Burmistrz miasta, Steven Fulop poinformował o planach przeniesienia monumentu i budowie w tamtym miejscu parku. Nie podano nowej lokalizacji dla pomnika, a Polonia obawiała się, że zostanie on usunięty na stałe. Krytycznie do planów miasta odniosły się również Instytut Pamięci Narodowej i polskie władze, w tym prezydent i marszałek Senatu.



Po naciskach ze strony polskiego rządu i krytyce ze strony niektórych amerykańskich organizacji pozarządowych, burmistrz zmienił politykę w tej sprawie. Władze Jersey City rozpoczęły negocjacje ze stroną polską, a Steven Fulop spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą podczas jego wizyty w USA.



Jeśli rada miasta Jersey City zatwierdzi nową lokalizację, mieszkańcy będą mieli możliwość wniesienia skargi od decyzji. Do przeniesienia pomnika ma dojść najwcześniej we wrześniu.