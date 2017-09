Raport WWF: Niszczeje Morze Śródziemne

Jak wynika z raportu międzynarodowej organizacji ekologicznej WWF (World Wide Fund for Nature), niszczeje Morze Śródziemne. Analitycy WWF podkreślają, że przyczyniły się do tego dziesięciolecia intensywnej, a często też nielegalnej eksploatacji środowiska w tym rejonie.

Z przedstawionego raportu wynika, że działalność człowieka na obszarze Morza Śródziemnego jak np. połowy czy turystyka generują obroty rzędu 450 mld dolarów rocznie. Tymczasem wartość naturalnych zasobów tego rejonu szacuje się na pięć bilionów sześćset miliardów dolarów.



Ekolodzy podkreślają, że niekontrolowana i niezrównoważona eksploatacja środowiska morskiego prowadzi do jego degradacji, co z kolei jest zagrożeniem dla gospodarki krajów śródziemnomorskich. Przykładem tego rodzaju "presji" jest fakt, że do 2025 roku transport ropy naftowej w basenie Morza Śródziemnego zostanie zwiększony o 250 milionów ton. Rocznie po wodach akwenu będzie pływać 6700 tankowców.



Eksperci z WWF podkreślają, że ochrona Morza Śródziemnego jest celem przekraczającym dane ekonomiczne i apelują o decyzje polityczne, które pozwolą na zrównoważony rozwój na tym terenie.



Raport WWF o wartości Morza Śródziemnego i zagrożeń, jakie przed nim stoją powstał we współpracy z Boston Consulting Group.