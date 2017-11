Ratko Mladić skazany na dożywocie

Były dowódca Serbów bośniackich Ratko Mladić został skazany na dożywocie. Międzynarodowy Trybunał ONZ do spraw byłej Jugosławii w Hadze uznał Mladicia za winnego ludobójstwa, zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości podczas wojny w Bośni z lat 90.

Zdjęcie Ratko Mladić usłyszał wyrok /STRINGER /PAP/EPA

Według trybunału, Mladić - nazywany "rzeźnikiem Bałkanów" - znacznie przyczynił się do popełnienia zbrodni wojennych w Sarajewie i osobiście wydawał rozkazy w sprawie ostrzału tego miasta. Przyczynił się również do ludobójstwa i popełnienia zbrodni wojennych w Srebrenicy, gdzie oddziały Serbów bośniackich w 1995 r. wymordowały ok. osiem tys. muzułmańskich mężczyzn i chłopców.

Usunięty z sali rozpraw

Mladić z powodu swego nieodpowiedniego zachowania został usunięty z sali rozpraw, gdzie w środę, 22 listopada, odczytany został wyrok w jego sprawie. Były dowódca wstał i rozzłoszczony zaczął krzyczeć na sędziów i oskarżać ich o kłamstwa.

"Oni kłamią, wy kłamiecie. Źle się czuję" - mówił.

Zdjęcie Ratko Mladić przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla byłej Jugosławii / PETER DEJONG / PAP/EPA

Wyrok 20 lat po wojnie

Wyrok został ogłoszony ponad 20 lat po wojnie w Bośni i Hercegowinie (1992-95). Zginęło w niej ponad 100 tys. ludzi, a 2,2 mln musiało opuścić swoje domy. Proces Mladicia rozpoczął się w maju 2012 r.

Akt oskarżenia "rzeźnika Bałkanów" zawierał 11 zarzutów, obejmujących ludobójstwo, zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości, w tym nadzorowanie oblężenia Sarajewa, podczas którego zginęło ponad 10 tys. ludzi, oraz masakry w Srebrenicy, która przez haski trybunał została uznana za ludobójstwo i była największą zbrodnią wojenną w Europie od zakończenia II wojny światowej.

Trybunał uznał go za winnego 10 spośród 11 zarzutów.

W ubiegłym roku prokuratura zażądała dla Mladicia dożywotniego pozbawienia wolności, podkreślając, że to generał wydał rozkaz zabicia muzułmańskich mężczyzn w Srebrenicy. Obrona domagała się uniewinnienia, argumentując, że Mladić nie wydał rozkazów i nie było go w Srebrenicy podczas masakry.



Schwytany po 16 latach

Mladić ukrywał się od zakończenia wojny bałkańskiej w 1995 r. Stany Zjednoczone oferowały pięć mln dolarów za informacje o nim, a serbski rząd był gotowy zapłacić 10 mln za wskazanie miejsca jego pobytu. Schwytano go 26 maja 2011 r. w miejscowości Lazarewo na północy Serbii. Mieszkał tam pod przybranym nazwiskiem.

Niemal natychmiast po aresztowaniu Serbia zgodziła się na jego ekstradycję do Holandii, gdzie stanął przed Międzynarodowym Trybunałem ONZ do spraw Zbrodni Wojennych w byłej Jugosławii.