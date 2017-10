Reakcja Iranu na nową strategię USA. "Podtrzymujemy zobowiązania"

Prezydent Iranu Hasan Rouhani oświadczył, że jego kraj podtrzymuje swoje zobowiązania dotyczące porozumienia nuklearnego, wynegocjowanego z sześcioma mocarstwami. To reakcja na ogłoszenie przez prezydent USA Donalda Trumpa nowej polityki wobec Iranu i jego krytykę pod adresem porozumienia, które podpisał jego poprzednik Barack Obama.

Świat Nowa strategia wobec Iranu. Francja, Niemcy i Wielka Brytania przestrzegają USA

Irański przywódca w telewizyjnym przemówieniu ocenił, że wypowiedź amerykańskiego prezydenta była pełna "obelg i fałszywych oskarżeń" wobec Irańczyków. "Naród irański ani nigdy wcześniej, ani teraz nie ugnie się przed presją międzynarodową. Iran i porozumienie są silniejsze niż kiedykolwiek" - powiedział Hasan Rouhani.



Donald Trump nie ogłosił wycofania się już teraz z porozumienia, ale podkreślił, że może to nastąpić w każdej chwili, a rząd amerykański uważa, że nie jest ono wypełniane. Zapowiedział sankcje w stosunku do elitarnej jednostki irańskiej Gwardii Rewolucyjnej, lecz nie zdecydował się na wpisanie grupy na listę organizacji terrorystycznych.



Zapowiedział zmianę w amerykańskiej polityce, jeśli chodzi o przeciwdziałanie rozwojowi irańskiego programu nuklearnego i programu balistycznego.



Prezydent powiedział, że amerykański Kongres powinien zdecydować, czy na nowo wprowadzić sankcje zniesione porozumieniem.



Porozumienie nuklearne zawarto w lipcu 2015 roku między Iranem a sześcioma mocarstwami: USA, Rosją, Wielką Brytanią, Francją i Chinami oraz Niemcami. Porozumienie daje inspektorom ONZ dostęp do irańskich instalacji wojskowych w zamian za zniesienie sankcji.