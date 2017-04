Referendum konstytucyjne w Turcji

W Turcji o godz. 6 czasu polskiego w niedzielę otwarto pierwsze lokale referendalne. Uczestnicy referendum rozstrzygną czy wprowadzone zostaną do konstytucji poprawki zmieniające ustrój polityczny Turcji z parlamentarnego na prezydencki.

Zdjęcie Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan /PAP/EPA

Do wzięcia udziału w referendum uprawnionych jest ok. 55,3 mln osób. Lokale wyborcze otwarte będą od godz.6 do 15 czasu polskiego na wschodzie Turcji i od godz.7 do 16 w pozostałej części kraju.

Reklama

Pierwsze wstępne wyniki spodziewane są w niedzielę wczesnym wieczorem.

Apel prezydenta Erdogana

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan apelował w sobotę, ostatnim dni kampanii przedreferendalnej o wysoką frekwencję. Przekonywał, że proponowane zmiany pozwolą zapewnić krajowi bezpieczeństwo, stabilność i rozwój gospodarczy.

Zgodnie z propozycjami zmian prezydent miałby być jednocześnie szefem państwa i rządu, mógłby sprawować władzę za pomocą dekretów, a także rozwiązywać parlament; wzrósłby też jego wpływ na wymiar sprawiedliwości.