Rekord: 8 muzeów i tylko 508 mieszkanców

Osiem muzeów znajduje się w miejscowości Sellia w Kalabrii na południu Włoch, w której mieszka 508 osób. W niewielkiej osadzie jest największe w Europie zagęszczenie placówek kultury: na każde muzeum przypada 63 mieszkańców.

Położona niedaleko miasta Catanzaro Sellia składa się ze średniowiecznych domów stojących na dwóch wzgórzach. Od 8 lat burmistrzem jest lekarz pediatra i filozof z zamiłowania Davide Zicchinella, który postanowił otworzyć tam osiem małych muzeów. Jak podkreśla - na razie osiem.

"Podjęliśmy właśnie decyzję o założeniu następnego, dedykowanego modelarstwu, będzie zatem ich dziewięć"- powiedział burmistrz cytowany przez dziennik "La Stampa".

Kiedy to następne muzeum zostanie otwarte, na każde przypadać będzie tam 56 mieszkańców.

W Sellii jest muzeum komiksów, w którym zgromadzono 10 tysięcy rzadkich, historycznych publikacji podarowanych przez jednego z mieszkańców, który osiedlił się tam niedawno.

Jest również Muzeum Ziemskie i Pozaziemskie, a w nim trzy tysiące próbek piasku z mórz i pustyń na świecie, fragmenty meteorytów, skamieniałości oraz ząb dinozaura.

W innym miejscu wystawiono osiem wielkich prac grupy artystycznej włoskich malarzy Macchiaioli.

Z funduszy otrzymanych od władz regionu założono muzeum dla dzieci, pierwsze w Kalabrii i najczęściej odwiedzane spośród wszystkich ośmiu. Masowo przyjeżdżają do niego wycieczki najmłodszych z różnych stron. Dedykowane jest rolnictwu i przyrodzie. Dzieci mogą tam, na przykład, dowiedzieć się jak wytwarza się oliwę.

Od najbliższego sezonu letniego obowiązywać będzie jeden bilet do wszystkich muzeów. Przygotowywane są kolejne atrakcje, takie, jak most tybetański i wieża do skoków na bungee oraz park rozrywki.

Cytowany przez prasę burmistrz Sellii podkreśla, że chce uczynić z pustoszejącej osady miejsce zapewniające "najwięcej adrenaliny w Europie". To, jak wyjaśnił, sposób na uratowanie miejscowości.

Przed dwoma laty burmistrz zasłynął we włoskich mediach z tego, że wprowadził "zakaz umierania". Polecił wszystkim mieszkańcom leczyć się; zainaugurował ambulatorium oferujące różne bezpłatne badania w ramach zapobiegania chorobom.

