Rekordowa cena za obraz. Czy to oryginał?

Obraz Leonarda da Vinci "Zbawiciel świata" został sprzedany na aukcji w domu aukcyjnym Christie's w Nowym Jorku za rekordową cenę 450,3 mln USD w środę czasu lokalnego. Nabywcę nie odstraszył fakt, że autentyczność obrazu jest kwestionowana przez niektórych ekspertów.

Zdjęcie Obraz Leonarda da Vinci "Zbawiciel świata" /Wikimedia Commons /

Cena, jaką osiągnął obraz mistrza renesansu po 19 minutowej licytacji, jest najwyższą w historii sprzedaży dzieł malarstwa na publicznych aukcjach.

Na cenę obrazu (obejmującą prowizję Christie's) olbrzymi wpływ miała kampania reklamowa domu aukcyjnego oraz fakt, że "Salvator Mundi" jest jedynym znanym obrazem Leonarda da Vinci, który znajduje się w rękach prywatnych. Pozostałe 15 znanych obrazów pędzla Leonarda znajduje się w kolekcjach publicznych.

Poprzedni rekord w tej dziedzinie został ustanowiony w maju 2015 roku także na aukcji domu aukcyjnego Christie's, kiedy to obraz Pabla Picassa "Kobiety Algieru" został sprzedany za 179,4 mln. USD.

"Zbawiciel świata" (łac. Salvator Mundi) to obraz olejny namalowany na desce o wymiarach ok. 60 cm na 40 cm. Został namalowany przez Leonarda w latach 1506-1513 dla króla Francji Ludwika XII.

Obraz przechodził "z królewskich rąk do królewskich rąk"; jego właścicielem był też król Anglii Karol I.

Obraz przedstawiający Jezusa trzymającego w lewej ręce kryształową kulę - symbol świata, z prawą dłonią uniesioną do błogosławieństwa, zaginął w połowie XVIII wieku i do początku XX wieku był uważany za bezpowrotnie utracony.

W roku 1900 obraz kupił angielski kolekcjoner sir Francis Cook, nie zdając sobie sprawy, kto jest jego twórcą. W roku 1958 spadkobiercy Francisa Cooka sprzedali mocno już podniszczone dzieło za 45 funtów (ok. 125 USD).

W roku 2005 obraz nabyła grupa handlarzy sztuki na czele ze Robertem Simonem, ekspertem w dziedzinie malarstwa "starych mistrzów". Za obraz zapłacili 10 tys. USD. Po restauracji "Zbawiciela świata" przez przyjaciółkę Simona, znaną nowojorską konserwatorkę obrazów Dianne Dwyer Modestini, większość znawców malarstwa włoskiego renesansu nie miała wątpliwości, że to dzieło Leonarda, a nie jednego z jego uczniów.

W roku 2013 dom aukcyjny Sotheby's sprzedał obraz za 80 mln. USD szwajcarskiemu marszandowi Yvesowi Bouvierowi, a on, tego samego roku odsprzedał dzieło za 127,5 mln USD rosyjskiemu miliarderowi, Dmitrijowi Rybołowlewowi, obecnie mieszkającemu w Monaco. Rybołowlew, który swojej fortuny dorobił się na nawozach sztucznych, do tej pory wydał na zakup dzieł sztuki ok. 2 mld USD.

Nazwisko rosyjskiego miliardera, w przeszłości właściciela m.in koncernu potasowego Urałkalij, pojawia się w tzw. Paradise papers, dokumentach zgromadzonych przez międzynarodową grupę dziennikarzy dochodzeniowych. Tematem dziennikarskiego dochodzenia jest korzystanie przez "możnych tego świata" z rajów podatkowych.

Dom aukcyjny Christie's nie ujawnił tożsamości nowego właściciela obrazu "Zbawiciel świata". Został on zakupiony poprzez licytację telefoniczną.

Z Waszyngtonu Tadeusz Zachurski (PAP)