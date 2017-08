Rekordowa temperatura wody w jeziorze Balaton

​Do prawie 30 stopni Celsjusza ogrzała się w ostatnich dniach woda w Balatonie z powodu długotrwałych upałów, które sięgały 40 stopni C - poinformowała w czwartek węgierska telewizja M1.

Przeciętna temperatura wody w Balatonie wynosi latem 22 stopnie C. Tymczasem w okolicach półwyspu, na którym leży miejscowość Tihany na północnym brzegu, zanotowano w jeziorze 29,8 stopnia C.

Ogrzała się również woda w węgierskich odcinkach rzek - niemal wszędzie jej temperatura przekroczyła 20 stopni C. Cisa w okolicach Tokaju i Segedynu miała natomiast temperaturę aż 27 stopni.

Kierownik Instytutu Limnologicznego Balatonu Węgierskiej Akademii Nauk Laszlo G. Toth powiedział w telewizji, że wysoka temperatura wody nie wpływa na jej jakość i nie zagraża żywym organizmom bytującym w jeziorze.

Przez wiele dni na Węgrzech panowały ekstremalne upały. Padły rekordy temperatury. Np. w ubiegły czwartek w miejscowości Bekessamson (południowo-wschodnie Węgry) powietrze ogrzało się do 40,1 stopnia C, co oznacza, że został pobity krajowy rekord na ten dzień z 1927 roku. W Budapeszcie pobity zaś został rekord dzienny dla tego miasta z 1948 roku wynoszący 37,8 stopnia - słupki rtęci powędrowały w niektórych dzielnicach do 38,7 stopnia.

Po przejściu burz, którym towarzyszyło znaczne ochłodzenie, od środy ponownie obowiązuje na Węgrzech ostrzeżenie przed upałami. W najbliższych dniach spodziewane są temperatury maksymalne wysokości 32-37 stopni C.

