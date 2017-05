Rekordowe odszkodowanie w USA

Ława przysięgłych w St. Louis zasądziła 110 milionów dolarów na rzecz kobiety, która twierdzi, że zachorowała na raka z powodu używania pudru Johnson & Johnson. Firma zapowiedziała apelację.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /©123RF/PICSEL

Odszkodowanie wywalczyła 62-letnia mieszkanka stanu Wirginia, u której w 2012 roku zdiagnozowano raka jajnika. Kobieta twierdzi, że choroba była skutkiem używania przez 40 lat pudrów Johnson & Johnson zawierających talk. O werdykcie ławy przysięgłych dowiedziała się telefonicznie od swego adwokata, ponieważ z powodu przerzutów raka nie mogła pojawić się w sądzie.



To czwarte wielomilionowe odszkodowanie, jakie sądy z St. Louis przyznały w podobnych sprawach. W trzech poprzednich najwyższa kara wyniosła 72 miliony dolarów. Łącznie w USA do sądów skierowano ponad 2000 spraw związanych ze szkodami dla zdrowia, jakie rzekomo wywołuje długotrwałe używanie talku.



Koncern Johnson & Johnson wyraził współczucie dla chorych, ale zakwestionował wyrok sądu. Twierdzi, że nie ma naukowych dowodów na to, że talk powoduje raka jajnika. "Przygotowujemy się na kolejne procesy i nadal będziemy bronić bezpieczeństwa naszych pudrów" - czytamy w oświadczeniu koncernu.