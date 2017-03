Reuters: Incydent w cieśninie Ormuz

Jednostki irańskiej marynarki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej zbliżyły się w sobotę do okrętu U.S. Navy w cieśninie Ormuz, zmuszając go do zmiany kursu - informuje w poniedziałek Reuters powołując się na anonimowego przedstawiciela władz USA.

Irańskie jednostki podpłynęły na odległość ok. 600 metrów do USNS Invincible i zatrzymały się. Amerykańskiemu okrętowi, wyposażonemu w anteny i urządzenia elektroniczne wspierające odpalanie i śledzenie pocisków rakietowych, towarzyszyły trzy okręty brytyjskie. Cała formacja musiała zmienić kurs.

Przedstawiciel USA, na którego powołuje się Reuters ujawnił, że irańskie jednostki nie zareagowały na próby nawiązania łączności radiowej. Postępowanie strony irańskiej uznał za "niebezpieczne i nieprofesjonalne".