Reuters: Niszczyciel rakietowy USA w pobliżu Wysp Paracelskich

Jak poinformował Reuters, powołując się na trzech przedstawicieli władz USA, niszczyciel rakietowy marynarki wojennej USA przepłynął we wtorek koło objętych roszczeniami terytorialnymi Chin Wysp Paracelskich na Morzu Południowochińskim.

Chiny deklarują suwerenność nad znacznymi akwenami Morza Południowochińskiego, co ma wynikać z uznawania położonych na nim Wysp Paracelskich oraz archipelagu Spratly za własne terytorium. Roszczeń tych nie uznają inne państwa regionu ani Stany Zjednoczone.

Zastrzegający sobie anonimowość rozmówcy Reutera powiedzieli, że niszczyciel USS Chafee przeszedł obok Wysp Paracelskich w odległości nieco większej niż 12 mil morskich czyli poza strefą uważaną przez Chiny za ich wody terytorialne. Jak zaznaczyli, okręt wykonywał normalne operacje manewrowe stanowiące wyzwanie dla "nadmiernych roszczeń morskich Chin".

Rzeczniczka chińskiego ministerstwa spraw zagranicznych Hua Chunying poinformowała w środę, że Chiny skierowały do USA "zdecydowany protest" w tej sprawie.

"Chiny niezwłocznie wysłały okręty wojenne i wojskowe odrzutowce, by zbadać sytuację i zidentyfikować okręt, jak również ostrzec okręt i zażądać jego odpłynięcia. Chiny będą nadal podejmować zdecydowane działania chroniące suwerenność chińskiego terytorium i chińskie interesy na morzu. Chiny wzywają USA, by w pełni szanowały terytorium Chin i ich interesy w dziedzinie bezpieczeństwa, by w pełni szanowały wysiłki państw regionu na rzecz ochrony pokoju i stabilności na Morzu Południowochińskim oraz by zaprzestały tych błędnych działań" - powiedziała rzeczniczka na codziennym briefingu prasowym.

Pentagon nie skomentował bezpośrednio tej sprawy, ale oświadczył, że Stany Zjednoczone regularnie podejmują operacje egzekwujące wolność żeglugi i będą to czynić nadal.

Jak zaznacza Reuters, rejs USS Chafee nie był tak prowokacyjny jak poprzednie tego rodzaju akcje podejmowane od czasu objęcia prezydentury przez Donalda Trumpa w styczniu bieżącego roku. W sierpniu niszczyciel rakietowy USS John S. McCain przepłynął w odległości poniżej 12 mil morskich od wchodzącej w skład archipelagu Spratly Rafy Mischief, przekształconej przez Chińczyków w sztucznie usypaną wyspę z portem, lotniskiem i garnizonem wojskowym.

Władze wojskowe Japonii poinformowały w środę, że japoński niszczyciel rakietowy Shimakaze uczestniczy od soboty we wspólnych ćwiczeniach z amerykańskim lotniskowcem atomowym USS Ronald Reagan i eskortującymi go okrętami. Zespół ten znajduje się obecnie w rejonie Okinawy.