​Tragedia podczas wakacji w Rimini. W basenie jednego z hoteli znaleziono ciało polskiego turysty. Śledczy będą teraz badali okoliczności jego śmierci.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /© Glowimages

Wiadomo, że mężczyzna przyjechał na wakacje z matką. W nocy z niedzieli na poniedziałek miał wypić dużo alkoholu. Chodził następnie po korytarzach i ogrodzie hotelu. Nad ranem pracownik hotelu poprosił go, by wrócił do pokoju, jednak 45-letni Polak zniknął.

Ciało mężczyzny znaleziono około godziny 6 w basenie. Wezwano karetkę, jednak lekarze orzekli, że mężczyzna nie żyje.

Włoskie służby zarządziły sekcję zwłok, która ma na celu ustalenie przyczyny zgonu 45-latka.