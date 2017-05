RMF: Ciało Magdaleny Ż. wydane do transportu do kraju

​Ciało Magdaleny Ż,, która zginęła w Egipcie, jest już wydane do transportu do Polski - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Prokuratura zapowiedziała drugą sekcję zwłok w kraju.

Zdjęcie Upamiętnienie Magdaleny Ż. przed ambasadą Egiptu /Zofia Drozynska /East News

Jak na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie ciało zostanie przetransportowane do Polski - wszystko zależy od sprawności służb egipskich.

Zwłoki Polki zostały przewiezione do Kairu, skąd mają zostać zabrane samolotem do kraju. Zaraz po tym, jak trafią do Polski, ma być przeprowadzona kolejna sekcja zwłok - powiedział dziennikarzowi RM FM pełnomocnik rodziny mecenas Paweł Jurewicz.

Dodał, że jutro pełnomocnicy będą się zapoznawać z dokumentami specjalnego zespołu, który prowadzi śledztwo - właśnie trwa posiedzenie tego gremium złożonego z prokuratorów, funkcjonariuszy CBŚP oraz ABW.

Mecenas Jurewicz zaznaczył także, że rodzina apeluje, by media czekały na ostateczne ustalenia śledczych i nie tworzyły własnych wersji zdarzenia.

