RMF FM: Macron chce izolacji Polski i Węgier w V4?

Emmanuel Macron chce zakazać krajom Europy Środkowo-Wschodniej wysyłania tańszych pracowników delegowanych do Francji i innych krajów Unii Europejskiej - informuje dziennikarz RMF FM Marek Gładysz.

Zdjęcie Emmanuel Macron /CHARLY TRIBALLEAU /AFP

Taki wniosek można wyciągnąć z wystąpienia francuskiego prezydenta po spotkaniu z kanclerzem Austrii Christianem Kernem w Salzburgu. Macron oświadczył, że we Francji za tę sama każdy pracownik musi zarabiać tyle samo - niezależnie od tego czy jest Francuzem, czy pracownikiem firmy zarejestrowanej w innym kraju UE.

Reklama

Francuski prezydent chce, by stało się to generalną zasadą w całej UE. Według wielu obserwatorów, w praktyce oznaczałoby to, że pracownik firmy zarejestrowanej np. w Polsce, który pracuje na terenie Francji , musiałby prawdopodobnie otrzymywać francuską średnią płacę, a przez to usługi wielu polskich firm stałyby się mnie atrakcyjne.

W tej chwili Macron rozmawia o tym z premierami Czech i Słowacji po to, by - jak sugerują obserwatorzy - przeciągnąć te kraje na swoją stronę i doprowadzić do izolacji Polski i Węgier w Grupie Wyszehradzkiej.

Dziennik "Le Monde" pisał wcześniej, że francuski przywódca nie chce na razie "konfrontacji z krnąbrnymi dziećmi Unii Europejskiej", czyli z Polską i Węgrami.

Francuski prezydent - po wizycie w Austrii - uda się następnie do Bukaresztu i Warny, by próbować zjednać sobie władze Rumunii i Bułgarii.