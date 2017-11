W rosyjskim Jekaterynburgu doszło do brutalnego morderstwa - informuje RMF FM. 29-latka niania zabiła nożem matkę trójki dzieci. Świadkiem makabry był trzyletni chłopiec.

Jak informują rosyjskie media, 29-latka pracowała jako niania dla trójki dzieci. Od pewnego czasu była zazdrosna o szczęśliwe życie ich matki. Sama bardzo się martwiła, że nie ma swojej własnej rodziny, choć wkrótce skończy 30 lat.

Według ustaleń śledczych, to właśnie chorobliwa zazdrość pchnęła nianię do morderstwa. Czekała, aż ojciec rodziny pójdzie do pracy. Wtedy wzięła nóż i rzuciła się na matkę dzieci, którymi się opiekowała. 29-latka zadała kobiecie 15 ciosów. Krwawa scena rozegrała się na oczach trzyletniego chłopca.

Kiedy ojciec dzieci wrócił do domu, zobaczył swoją żonę leżącą w kałuży krwi. Obok stał zszokowany trzylatek i niania. Kobieta miała powiedzieć: "zrobiłam to".

Śledczy prowadzą dochodzenie w sprawie brutalnej zbrodni. 29-latka trafiła do aresztu na dwa miesiące. Kobiecie grozi 15 lat pozbawienia wolności.