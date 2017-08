RMF FM: Polak stanął przed sądem w Londynie w sprawie porwania modelki

​Brat porywacza z Mediolanu, Michał H., sprzeciwia się ekstradycji. Stanął dziś przed sądem w Londynie. Oskarżony jest o to, że wraz bratem, Łukaszem H., porwali 20-letnią brytyjską modelkę.

Zdjęcie Porwaną modelkę zapakowano do walizki /Polizia di Stato /Policja

Chloe Ayling została zwabiona do Mediolanu pod pretekstem sesji zdjęciowej. Po odurzeniu włożono ją do bagażnika samochodu i wywieziono do domu przy francuskiej granicy. Sześć dni później została uwolniona i odstawiona przez porywaczy do brytyjskiego konsulatu.

Michał H., brat głównego podejrzanego w prowadzonym przez włoską policję śledztwie, został aresztowany w środę w centralnej Anglii na mocy międzynarodowego nakazu wydanego przez włoskie władze. Przed sądem pojawił się dziś w towarzystwie prawniczki. Potwierdził tylko swoje imię i nazwisko, a także zaznaczył, że sprzeciwia się ekstradycji z Wielkiej Brytanii do Włoch.

W swojej mowie brytyjski oskarżyciel zaznaczył, że bracia działali wspólnie planując porwanie kobiety. Chcieli też wyłudzić od jej agenta 300 tys. euro. W przypadku niewypłacenia okupu, mieli wystawić modelkę na aukcji internetowej jako niewolnicę seksualną.

Według podejrzeń, Polacy mogą należeć do grupy o nazwie Black Death, która zajmuje się handlem żywym towarem.