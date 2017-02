RMF: Francuski prezydent poucza Polskę i Węgry ws. Donalda Trumpa

​Polityka nowego amerykańskiego prezydenta będzie niespodziewanym tematem szczytu Unii Europejskiej, który rozpoczął się dziś na Malcie. Jak informuje dziennikarka radia RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon, prezydent Francji Francois Hollande, na początek, pouczył Warszawę i Budapeszt w sprawie Donalda Trumpa.

Zdjęcie Francois Hollande, Theresa May i Beata Szydło /Radek Pietruszka /PAP

Przypomnijmy, wcześniej krytyczny list na temat zmian w polityce USA do przywódców europejskich wystosował Donald Tusk. Premier Beata Szydło i szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski skrytykowali następnie przewodniczącego Rady Europejskiej za wymienianie Donalda Trumpa wśród zagrożeń dla bezpieczeństwa Europy.



Już widać, że w sprawie oceny Trumpa nie będzie zgody unijnych przywódców na szczycie UE w Valletcie. Szczyt oficjalnie jest poświęcony zewnętrznym aspektom migracji, relacjom z Libią i dyskusji w gronie 27 krajów (bez Wielkiej Brytanii) na temat przyszłości Unii Europejskiej. Francuski prezydent Francois Hollande powiedział, że takie kraje jak Polska i Węgry powinny zrozumieć, że przede wszystkim liczy się solidarność wewnątrz Unii Europejskiej. - Kraje te powinny wiedzieć, że ich przyszłość jest przede wszystkim w Unii Europejskiej, zamiast wymyślać jakieś dwustronne relacje ze Stanami Zjednoczonymi - stwierdził.



Nieformalny szczyt UE na Malcie 1 19 Premier Beata Szydło podczas nieformalnego szczytu Rady Europejskiej w Valletcie. Autor zdjęcia: Radek Pietruszka Źródło: PAP 19

Hollande zapytał także: "Kto wie, czego tak na prawdę chce Trump w stosunku do NATO?". Francuski prezydent najwyraźniej chce, by UE zajęła wspólne stanowisko wobec amerykańskiego prezydenta. - Nie ma przyszłości z Trumpem, jeżeli nie będzie ona zdefiniowana wspólnie - podkreślił, sugerując, że podział w kwestii polityki amerykańskiej może przyczynić się do rozpadu UE. Jak ocenił, powinniśmy mieć europejską koncepcję przyszłości; w przeciwnym razie Europy "nie będzie", ponieważ każdy z krajów z osobna nie będzie się liczyć w świecie.



Podobne do Hollande stanowisko w sprawie Trumpa zajęli inni przywódcy krajów Zachodniej Europy. - To nie są wartości, których bronię w polityce - powiedział pytany o politykę amerykańskiego prezydenta premier Luksemburga Xavier Bettel. Przed szczytem na Malcie szef Rady Europejskiej Donald Tusk napisał list otwarty do szefów państw i rządów, w którym stwierdził, że Unia Europejska stoi obecnie przed niezwykle niebezpiecznymi wyzwaniami. Wśród zagrożeń wskazał m.in. na niektóre deklaracje nowej amerykańskiej administracji, które "stawiają Unię Europejską w trudnej sytuacji".



Katarzyna Szymańska-Borgino