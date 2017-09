RMF: Polscy turyści utknęli na Dominikanie

Przymusowo wydłużone wakacje polskich turystów na Karaibach. Grupa kilkudziesięciu osób utknęła na Dominikanie. Planowo Polacy mieli wylecieć do Katowic w czwartek, ale samolot zabierze ich do kraju najwcześniej we wtorek - informuje RMF FM.

Zdjęcie Dominikana, zdj. ilustracyjne /Wojciech Kubik /East News

Turyści skarżą się, że to wcale nie huragany nawiedzające Karaiby zatrzymały ich na Dominikanie.

Lotniska na Dominikanie już funkcjonują normalnie. Inni turyści z tych samych hoteli, ale z zagranicznych biur podróży, np. angielskich, mają zapewniony powrót samolotowy do domu. Turyści z Polski, choć mają przedłużony pobyt w hotelu i wyżywienie, to nie wszyscy mogą pozwolić sobie na dłuższy, ale przymusowy pobyt na wakacjach.

- My czekamy 5 dni, ludzie mają pracę - mówi pan Grzegorz z Krakowa, który wraz z żoną wybrał się na Dominikanę w podróż poślubną, a już powinien być w Szwecji, gdzie pracuje.



Turyści po rozmowie z rezydentami podejrzewają, że biuro podróży nie ściąga ich do kraju, bo czeka aż zapełni się samolot z Polski - bowiem przez huragany wiele osób zrezygnowało z wycieczek na Karaiby.



- Nie opłaca się wysłać pustego samolotu po nas, prześlą turystów z Warszawy i wtedy nas odbiorą - dodaje pan Grzegorz.



Co więcej, jak się okazało, biuro podróży nie przedłużyło ubezpieczenia turystów.

