RMF24: Polak zamordowany w Wielkiej Brytanii. Policja szuka świadków

Walijska policja poszukuje świadków tragicznego w skutkach zdarzenia, do którego doszło w czwartek wieczorem w Newport. Na jednej z ulic znaleziono tam nieprzytomnego mężczyznę, który zmarł po przewiezieniu do szpitala. Ustalono, że to Polak, który padł ofiarą przestępstwa.

Policja poinformowała, że zmarły mężczyzna to 41-letni Polak Jan J. W związku z jego śmiercią zatrzymano 4 osoby, w tym nastolatka. Wszyscy usłyszeli zarzut zabójstwa. Trzy pełnoletnie osoby pozostają w areszcie.

Teraz policja próbuje ustalić przebieg tego, co wydarzyło się w czwartek między 20:00 a 22:00. Apeluje do świadków o pomoc.

Funkcjonariusze poszukują między innymi osoby, która w tym czasie przejeżdżała w pobliżu na rowerze i mogła widzieć Jana J.

