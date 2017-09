Rosja chce szukać dyplomatycznych rozwiązań ws. Korei Płn.

O gotowości Moskwy do wspólnych wysiłków w celu znalezienia rozwiązań w regionie, w tym problemu Korei Północnej, drogą dyplomatyczną zapewniło w piątek rosyjskie MSZ w komunikacie po "konsultacjach" z przedstawicielką KRLD.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /JUNG YEON-JE /AFP

Tzw. konsultacje przeprowadzili tego dnia w Moskwie ambasador do specjalnych poruczeń Oleg Burmistrow i dyrektor generalna Departamentu Ameryki Północnej w północnokoreańskim MSZ Czo Son Hu. Przedstawicielkę MSZ Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej przyjął też wiceminister spraw zagranicznych Rosji Igor Morgułow.

Według rosyjskiego MSZ przeprowadzono wyczerpującą wymianę poglądów na temat sytuacji na Półwyspie Koreańskim i w Azji Północno-Wschodniej.

Konsultacje, jak pisze AFP, odbyły się w chwili, gdy trwa poważny kryzys między USA a Koreą Północną, a liderzy obu państw mnożą wzajemne groźby od czasu, gdy Pjongjang na początku września przeprowadził próbę jądrową.

Prezydent USA Donald Trump przemawiając w ubiegłym tygodniu na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ ostrzegł przywódcę Korei Płn. Kim Dzong Una, że kontynuowanie przez niego programu nuklearnego jest "samobójczą misją". Nazywając go "Rocket Man" - od tytułu piosenki Eltona Johna - Trump zagroził, że Stany Zjednoczone w przypadku ataku KRLD będą zmuszone "całkowicie zniszczyć" ten kraj. To Pjongjang uznał za wypowiedzenie wojny; minister spraw zagranicznych Korei Płn. Ri Jong Ho oświadczył, że Pjongjang zastrzega sobie prawo do reakcji.

W niedzielnym programie telewizji NTV szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow podkreślił, że obecny kryzys można rozwiązać za pomocą bardziej elastycznego podejścia. "Tylko łagodnie, sugestiami i perswazją" - powiedział Ławrow pytany o położenie kresu groźbom ze strony Pjongjangu.

Korea Północna ogłosiła 3 września, że "całkowitym powodzeniem" zakończyła się próba ładunku wodorowego przeznaczonego do montażu na międzykontynentalnych pociskach balistycznych ICBM. Kolejna, szósta już próba nuklearna reżimu w Pjongjangu wywołała oburzenie i sprzeciw wspólnoty międzynarodowej.

Rada Bezpieczeństwa ONZ jednomyślnie zaostrzyła 12 września sankcje przeciwko Korei Północnej. Wprowadzono m.in. zakaz eksportu tekstyliów przez Koreę Północną i ograniczono dostawy paliw do tego kraju. Była to dziewiąta od 2006 roku rezolucja RB ONZ w sprawie sankcji wobec Korei Północnej za jej program nuklearny i rakietowy.