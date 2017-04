Rosja: Eksplozja na stacji metra w Petersburgu [na żywo]

Na stacji metra w Petersburgu doszło do eksplozji. Agencja TASS donosi, że w wyniku wybuchu zginęło co najmniej 10 osób. Rannych jest kilkadziesiąt osób.



Zdjęcie fot. Twitter /

Reklama

15:41

Witold Waszczykowski (obecnie w Luksemburgu): Informację o wybuchu w metrze otrzymaliśmy podczas lunchu. Poza tym, co się pojawiło w mediach, nic więcej nie wiem. Mogę tylko złożyć kondolencje.



15:38

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało kondolencje i wyrazy solidarności bliskim ofiar

15:36

Premier Dmitrij Miedwiediew złożył kondolencje rodzinom zabitych i rannych:



15:34

Narodowy Komitet Antyterrorystyczny (NAK): wybuch w metrze na odcinku pomiędzy stacjami Siennaja Płoszczad i Technołogiczeskij Institut.



Wcześniej agencje, powołując się na świadków i źródła, informowały o dwóch wybuchach na tych dwóch sąsiadujących ze sobą stacjach metra.

15:33

Ładunek wybuchowy, który nie eksplodował, jest neutralizowany przez saperów.

15:31

Z ostatniej chwili: w Petersburgu na stacji metra Płoszczad Wosstanija znaleziono ładunek wybuchowy, który nie eksplodował.

15:30

Stacja Technologiczieskij Instytut. Mężczyźni wynoszą ranną kobietę.





Zdjęcie Mężczyźni wynoszą ranną kobietę ze stacji na stacji Technologiczieskij Instytut / AFP

15:25

15:22

Najnowsze doniesienia z Rosji: doszło do jednego wybuchu - między stacjami.

15:21

Ria Novosti publikuje nagranie ze stacji Sennaja Płoszczad:

15:19

Zakończyła się ewakuacja ludzi z metra. Wszystkie stacje są obecnie zamknięte.

15:15

Jerzy Dziewulski: Technika tego zamachu jest ciekawa. Mocno uszkodzone drzwi - to jest charakterystyczne dla osób, które dobrze planują zamach. (...) Ładunek przy drzwiach kumuluje śmierć. W momencie, gdy wagon zbliża się do przystanku, ludzie gromadzą się przy drzwiach - zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. To jest dla mnie sygnał, że nie robił tego przypadkowy terrorysta. Było to działanie przemyślane.



15:12

Jerzy Dziewulski: Putin dba o to, by pozostawić po sobie dobre wrażenie. Nawet, jeśli Rosjanie zdobędą dowody na to, kto dokonał zamachu, to przy odpowiednich powodach politycznych i tak tego nie ujawnią.



15:09

AFP potwierdza: wszystkie stacje metra w Petersburgu zostały zamknięte około godz. 15:40 lokalnego czasu. Nie wiadomo, kiedy metro zostanie ponownie uruchomione.



15:06

Zdjęcie Petersburg / AFP

15:04

Wiadomo, że do jednej eksplozji doszło w wagonie podziemnej kolejki na stacji Sennaja Płoszczad, a do drugiej - na stacji Technologiczieskij Instytut. Przypomnijmy: z ruchu wyłączono wszystkie stacji metra.

15:01

"Rosja ma wiele powodów, żeby się martwić (...). Dlatego w tych trudnych chwilach, mimo różnic, powinniśmy się łączyć w działaniach zmierzających do walki z terroryzmem" - gen. Bogusław Pacek.



15:00

14:59

Akcja ewakuacyjna dobiega końca.



14:58

Po eksplozjach w metrze w Petersburgu dodatkowe środki bezpieczeństwa podjęto w metrze w Moskwie.

14:55

Prezydent Rosji Władimir Putin liczy, że śledztwo ujawni, jakie były przyczyny wybuchów w metrze w Petersburgu. "Rozpatrywane są różne warianty, w tym o charakterze terrorystycznym".

14:52

Przypomnijmy: w marcu 2010 roku doszło do zamachu terrorystycznego w moskiewskim metrze. W wyniku eksplozji bomb, które zostały zdetonowane przez kobiety-samobójczynie, zginęło wtedy co najmniej 39 osób, a ponad sto zostało rannych.

14:51

14:49

Wszystkie stacje metra zostały zamknięte.



14:47

Wideo Eksplozja w metrze w Petersburgu (You Tube)

14:46

Sprzeczne doniesienia na temat liczby rannych.



14:45

14:42

14:39

Może chodzić o eksplozje bomb domowej produkcji. Ładunki miały być wypełnione ostrymi przedmiotami.

14:31

Tunele metra są zadymione. Na miejscu pracują służby ochrony oraz policjanci, ratownicy i pirotechnicy.

14:23

Władimir Putin rozmawiał już z szefami rosyjskich służb bezpieczeństwa, które badają przyczynę eksplozji. Nie wykluczył, że mógł to być zamach terrorystyczny. Przekazał kondolencje bliskim ofiar.

14:20

W mediach społecznościowych pojawiają się zdjęcia z miejsca zdarzenia.



14:13

Interfax: około 50 osób jest rannych. Na miejscu pracują już służby.

14:11

Według źródeł doszło do dwóch wybuchów - jeden z nich nastąpił w samochodzie zaparkowanym. Eksplodowały urządzenia wypełnione ostrymi przedmiotami.



14:05

W poniedziałek do Petersburga przybył prezydent Rosji Władimir Putin, aby wziąć udział w medialnej konferencji "Prawda i sprawiedliwość". Wybuch nastąpił około 15 minut przed końcem przemówienia prezydenta.



Jak donosi rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, prezydent został już o tym poinformowany.

14:03

Zginęło co najmniej 10 osób.



14:01

Wybuch na stacji metra w Petersburgu.