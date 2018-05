Rosja gotowa reagować na rozszerzenie infrastruktury NATO

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył w poniedziałek, że ewentualne rozlokowanie w Polsce bazy USA jest "suwerenną decyzją każdego kraju". Ostrzegł zarazem, że Rosja jest gotowa reagować na rozszerzenie infrastruktury NATO w kierunku jej granic.

Zdjęcie Władimir Putin i Dmitrij Pieskow (po prawej) /POOL SPUTNIK KREMLIN /East News

Mówiąc o "stworzeniu bazy wojskowej USA w Polsce" rzecznik Kremla oświadczył, że "jest to oczywiście suwerenna decyzja każdego kraju, jeśli decyzja tego rodzaju jest podejmowana".

Reklama

Oznajmił przy tym, że gdyby Rosja odnotowała "stopniową ekspansję infrastruktury wojskowej NATO" w kierunku jej granic i bezpośrednie przybliżenie infrastruktury NATO ku tym granicom, "to nie przyczyni się to do bezpieczeństwa i stabilności na kontynencie".

"Wręcz przeciwnie, te ekspansjonistyczne działania prowadzą oczywiście do kontrdziałań ze strony rosyjskiej" - oznajmił Pieskow. Celem owych działań Rosji jest - według jego słów - "zrównoważenie naruszonego parytetu".

Media rosyjskie poinformowały w poniedziałek o planach Polski, dotyczących rozlokowania na terytorium kraju sił USA i powołały się na doniesienia portalu Onet o tym, że władze polskie są gotowe zainwestować do 2 mld dolarów na pokrycie związanych z tym kosztów. Agencja TASS podała tę informację, powołując się na portal Politico. Rosyjskie media twierdzą, że chodzi o stworzenie stałej bazy USA na terytorium Polski.

Po dokonanej przez Rosję aneksji ukraińskiego Krymu w 2014 r. USA wystąpiły z inicjatywą zwiększenia obecności w Europie (European Reassurance Initiative - ERI), której częścią jest operacja Atlantic Resolve, mająca zapewnić rotacyjną, trwałą obecność wojsk USA także w Europie, również w tych regionach, w których wcześniej nie stacjonowały znaczące siły amerykańskie. Kolejne zmiany następują tak, by nie było między nimi przerw, a w regionie stale przebywały amerykańskie wojska.

W projekcie ustawy o budżecie Pentagonu, przyjętym niedawno przez komisję sił zbrojnych Senatu USA, zawarte jest wezwanie ministra obrony, by poinformował o "możliwości i celowości stałego stacjonowania w Polsce brygadowej grupy bojowej USA".