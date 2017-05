Rosja: informacja o ścięciu naszego agenta jest nieprawdziwa

Rosyjskie ministerstwo obrony zaprzeczyło informacji SITE o ścięciu w Syrii przez Państwo Islamskie (IS) funkcjonariusza rosyjskich służb wywiadowczych - podały rosyjskie agencje.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne. /SPUTNIK Russia /East News

Amerykański ośrodek monitorujący strony dżihadystyczne SITE podał we wtorek na swej stronie internetowej, że IS opublikowało tego dnia materiał wideo przedstawiający ścięcie osoby opisywanej jako rosyjskiego oficera wywiadu pojmanego w Syrii.

Na 12-minutowym nagraniu klęczący mężczyzna wzywa po rosyjsku innych rosyjskich agentów do poddania się. Wideo zawiera też sceny pokazujące domniemane następstwa rosyjskich bombardowań w Syrii.

Rosyjskie ministerstwo obrony, cytowane przez rosyjskie media, podało, że wszystkie rosyjskie siły w Syrii zostały policzone i kontynuują "walkę z międzynarodowym terroryzmem".

Rosja wspiera w konflikcie syryjskim reżim prezydenta Baszara el-Asada. Moskwa tłumaczy, że celem jej działań w Syrii jest m.in. walka z dżihadystami z IS oraz innych ugrupowań. Według ministerstwa obrony Rosji od rozpoczęcia rosyjskiej interwencji w Syrii we wrześniu 2015 roku, zginęło w tym kraju ok. 30 rosyjskich żołnierzy.