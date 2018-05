​Rosja: Otwarcie mostu na Krym

We wtorek odbędzie się ceremonia z okazji otwarcia drogowej części mostu nad Cieśniną Kerczeńską łączącego Rosję z anektowanym w 2014 r. Krymem. W środę na moście zostanie otwarty ruch drogowy - podały w poniedziałek służby prasowe Kremla.

Zdjęcie Rosja: We wtorek otwarcie drogowej części mostu na Krym /YURI KOCHETKOV /AFP

"15 maja prezydent Rosji Władimir Putin weźmie udział w otwarciu części Mostu Krymskiego przeznaczonej do ruchu drogowego" - oświadczono. Od środy z mostu będą mogły korzystać samochody osobowe i autobusy pasażerskie.

Most, składający się z części drogowej i kolejowej, łączy Krym z krajem krasnodarskim. Będzie to najdłuższy most w Rosji, o długości 19 km. Budowa rozpoczęła się w lutym 2016 r.

Wchodzący w skład Ukrainy Półwysep Krymski został zaanektowany przez Rosję w marcu 2014 r., po referendum, które władze Ukrainy i Zachód uznają za nielegalne. Budowę rosyjskiego mostu bez zgody Ukrainy potępiła m.in. Unia Europejska.