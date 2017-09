Rosja: Roskomnadzor grozi zablokowaniem Facebooka

Iwan Żarow, szef rosyjskiego regulatora Roskomnadzor, zagroził we wtorek zablokowaniem Facebooka w Rosji w 2018 roku, jeśli serwis społecznościowy nie podporządkuje się przepisom dotyczącym lokalizacji danych osobowych użytkowników w Rosji na terenie tego kraju.

Zdjęcie Mark Zuckerberg, szef Facebooka /AFP

"Ustawa obowiązuje wszystkich. W każdym wypadku zapewnimy, żeby była ona przestrzegana lub też firma zakończy pracę na terytorium Federacji Rosyjskiej, tak jak niestety stało się to z Linkedin" - powiedział Żarow. Zapewnił, że nie będzie dla nikogo żadnych wyjątków.

Wyjaśnił, że chodzi o zapewnienie, by w 2018 roku Facebook spełniał wymogi rosyjskiej ustawy o lokalizacji danych osobowych, a dokładny termin zostanie wyznaczony firmie w przyszłości. Żarow zadeklarował, że w br. Roskomnadzor nie będzie kontrolował Facebooka pod tym kątem. "Zakładamy podejście na zasadzie dobrej woli, ponieważ firma napisała do nas list i do tego momentu nie będziemy jej kontrolować, ale potem od razu skontrolujemy" - zapowiedział.

Szef Roskomnadzoru powiedział także, iż ma świadomość, że Facebook "ma dużą liczbę użytkowników" na terenie Rosji. "Ale z drugiej strony, zdajemy sobie sprawę, że to nie jest serwis wyjątkowy, są także inne portale społecznościowe" - zauważył.

Według Żarowa inny popularny portal, Twitter, już zapowiedział, że wywiąże się z przepisów w połowie przyszłego roku.

Jak zaznaczają rosyjskie media, Facebook nie ogłaszał dotąd oficjalnych komentarzy dotyczących wykonywania tych regulacji. Przeniesienie danych zapowiedziały zaś - według informacji medialnych - takie firmy i serwisy internetowe, jak eBay, PayPal, AliExpress, Uber, Booking.com, a także Citybank, Samsung i Lenovo.

Wcześniej Roskomnadzor umieścił w swoim wykazie zabronionych stron internetowych komunikatory: BlackBerry, LINE, Imo.im, raczej mało popularne w Rosji, a także Vchat i aplikację Zello. Jesienią zeszłego roku, powołując się na naruszanie przepisów o lokalizacji danych, regulator nakazał zablokowanie serwisu Linkedin, który miał w Rosji około 5 mln zarejestrowanych użytkowników.

Rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow odnosząc się do przypadku Facebooka powiedział we wtorek, że jest to "firma komercyjna, która zarabia pieniądze i która powinna to czynić w zgodzie z ustawodawstwem".

Dane osobowe i ich wykorzystywanie to drażliwa kwestia w Rosji, gdzie władze w ostatnich latach wprowadziły różne przepisy wzmacniające kontrolę nad internetem i serwisami społecznościowymi. Ustawa o lokalizacji danych osobowych weszła w życie w 2015 roku. Zgodnie z nią każda firma - rosyjska lub zagraniczna - której celem jest współpraca z rosyjskimi użytkownikami, powinna zapewniać rejestrowanie, gromadzenie i przechowywanie danych osobowych obywateli Rosji wykorzystując bazy danych znajdujące się na terytorium tego kraju.

Z Moskwy Anna Wróbel