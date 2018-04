Rosja skompromituje brytyjskich polityków?

Brytyjska gazeta "The Sunday Times" poinformowała w niedzielę, że szefowie agencji wywiadowczych obawiają się agresji informacyjnej ze strony Rosji, w ramach której opublikowane zostaną kompromitujące materiały dotyczące brytyjskich posłów i ministrów.

Zdjęcie "Sunday Times": Rosja może szykować brudną kampanię wobec polityków /Tolga Akmen /AFP

Zdaniem źródeł gazety wykorzystanie tzw. kompromatów miałoby być formą odwetu za oskarżenia brytyjskiego rządu pod adresem Kremla dotyczące próby zabójstwa byłego pułkownika rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU i współpracownika brytyjskiego wywiadu Siergieja Skripala.

"Wszyscy wiemy, co jest typowym zachowaniem z podręcznika rosyjskiego wywiadu - publikacja kompromatu - i jesteśmy na to gotowi" - powiedział rozmówca "Sunday Timesa". "Nie mówimy, że istnieje zdjęcie jakiejś osoby, które tylko czeka na publikację, ale byłoby zadziwiające, gdyby nie mieli takich materiałów" - dodał.

Jednocześnie ujawniono, że Wielka Brytania opracowuje plany cyberataku przeciwko Rosji, gdyby wspierający Kreml hakerzy próbowali uderzyć w strategiczne elementy brytyjskiej infrastruktury, np. w sieć energetyczną lub publiczną służbę zdrowia.

"Bardziej prawdopodobne jest, że skupią się na pozyskaniu informacji, które mogą wywołać jak najwięcej chaosu i zażenowania" - oceniło drugie źródło "Sunday Timesa".

Gazeta zaznacza, że Downing Street rozważa wprowadzenie ostrzejszych przepisów mających na celu powstrzymanie osób powiązanych z władzami Rosji przed wykorzystywaniem brytyjskiego systemu finansowego do swoich transakcji. "Wkrótce dojdzie do szeroko zakrojonych działań wobec rosyjskich oligarchów w Wielkiej Brytanii" - powiedziało źródło w kancelarii premier Theresy May.