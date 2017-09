​Rosja: Strzelanina w szkole

W szkole w mieście Iwantiejewka pod Moskwą we wtorek nastolatek strzelił do nauczycielki z wiatrówki i odpalił petardy w klasie - informują rosyjskie media. Napastnika zatrzymano. Przerażeni uczniowie wyskakiwali przez okno; trzech z nich odniosło obrażenia.





Uczeń IX klasy krzyczał, że przyszedł do szkoły, by umrzeć. Według służb śledczych nastolatek wniósł do budynku wiatrówkę pod długim płaszczem.

Po wejściu do klasy chłopak miał strzelić w głowę nauczycielce informatyki. W pomieszczeniu wybuchła panika. Przestraszeni koledzy z klasy wyskakiwali przez okno z pierwszego piętra.

Według innej wersji wydarzeń uczeń uderzył też nauczycielkę w głowę tasakiem.

Jak podaje portal RBK, nastolatek już wcześniej mówił o tym, że planuje otworzyć ogień w klasie, jednak nikt nie brał tego na poważnie.

15-latek najprawdopodobniej strzelił, gdy nauczycielka zwróciła mu uwagę na wygląd zewnętrzny i spóźnienie na lekcję.

Wszczęto wobec niego śledztwo z artykułu o chuligaństwie. Nastolatkowi grozi od 5 do 8 lat pozbawienia wolności.