Rosja wskazała głównego wroga

Główne zagrożenia dla Rosji płyną z Zachodu - tak twierdzą rosyjscy parlamentarzyści. W specjalnym raporcie poświęconym „ochronie suwerenności i zapobieganiu ingerencji z zewnątrz”, deputowani Rady Federacji wskazali na: finansowanie rosyjskich organizacji pozarządowych z zachodnich źródeł oraz dyskredytowanie Rosji przez zagraniczne media. Omówieniem raportu rosyjskich senatorów zajął się dziennik „Wiedomosti”.

Zdjęcie Władimir Putin /AFP

Gazeta przypomina, że w izbie wyższej parlamentu Rosji powstała specjalna komisja zajmująca się monitorowaniem zewnętrznych zagrożeń dla suwerenności państwa. Już na początku swojej pracy członkowie komisji spotkali się z przedstawicielami rządu i ekspertami, aby zdefiniować najważniejsze ich zdaniem, źródła zagrożeń. Oskarżono wtedy zachodnie kraje o "antyrosyjską histerię" i podejmowanie działań na szkodę Rosji. Najbardziej dostało się zagranicznym fundacjom monitorującym przestrzeganie zasad demokracji oraz amerykańskim i brytyjskim mediom za krytykowanie poczynań Kremla.

Innego zdania jest rosyjska opozycja. Ilia Jaszyn z Partii Narodowej Wolności powiedział Polskiemu Radiu, że to władze Rosji wykorzystują media państwowe do oczerniania Zachodu i represjonowania opozycji. -"Jeśli ktoś włączy telewizor, to na pewno trafi na jakiś program, w którym opowiadają o tym, że opozycjoniści są amerykańskimi agentami przygotowującymi majdan. Codziennie jesteśmy oblewani z ekranów telewizorów pomyjami i nie mamy żadnej możliwości, aby na to odpowiedzieć" - stwierdził Ilia Jaszyn.



Niezależni komentatorzy zwracają uwagę, że tego typu antyopozycyjna i antyzachodnia retoryka będzie w Rosji się nasilała, zostanie bowiem wykorzystana jako jeden z elementów przyszłorocznej kampanii wyborczej Władimira Putina.