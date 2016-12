Rosja: Wydobyto z morza wszystkie części rozbitego samolotu

Rosyjskie grupy poszukiwawcze wydobyły na powierzchnię wszystkie odnalezione fragmenty samolotu Tu-154, który rozbił się w Morzu Czarnym. Teraz zostaną one ułożone na specjalnym placu.

Zdjęcie Wydobyto z morza wszystkie części rozbitego samolotu /PAP/EPA

Po odtworzeniu zarysu maszyny ze znalezionych części, specjaliści zajmą się szczegółowymi badaniami. Mają one pomóc w wyjaśnianiu przyczyn katastrofy.



Trwa analizowanie danych z dwóch znalezionych czarnych skrzynek, które są w dobrym stanie. Natomiast trzecia czarna skrzynka prawdopodobnie uległa zniszczeniu. Płetwonurkowie odnaleźli jej części, które również będą badane.



Dotychczasowe analizy pierwszego rejestratora wskazują, że przyczyną katastrofy mógł być błąd pilota i niesprawność maszyny. W Moskwie trwa identyfikacja odnalezionych ciał. Media informują, że podstawowa faza poszukiwawcza na Morzu Czarnym została już zakończona. Na miejscu tragedii pogorszyły się warunki pogodowe.

Samolot Tu-154 rosyjskiego Ministerstwa Obrony spadł w niedzielę do Morza Czarnego. Zginęły 92 osoby, wszystkie znajdujące się na pokładzie. Większość ofiar to artyści znanego chóru wojskowego imienia Aleksandrowa, którzy lecieli na występy do Syrii.