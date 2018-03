Rosja: Z samolotu wypadły... sztabki złota

Na lotnisku w Jakucku dosżło do nietypowego zdarzenia. Z luku bagażowego samolotu An-12 wysypały się ponad trzy tony złota.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Jak czytamy na stronie belsat.eu, do awarii luku bagażowego doszło podczas startu maszyny na lotnisku w Jakucku.



Samolot przewożący ok. dziewięć ton złota, diamentów i innych kamieni szlachetnych należących do Czukockiej Kompanii Górniczo-Geologicznej, leciał z Irkucka do Krasnojarska. W Jakucku miał międzylądowanie w celu uzupełnienia paliwa.



Część złota i kamieni szlachetnych, która znajdowała się na pokładzie, wypadła jednak na pas startowy i pobliskie tereny.



Służby szybko podjęły interwencję, co skutkowało odnalezieniem ponad 3,4 tony drogocennych przedmiotów.



Szacuje się, że całość przewożonego ładunku warta jest 386 mln dolarów.