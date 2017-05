Rosja zacieśnia współpracę z Koreą Północną

Rosja rozszerza współpracę z Koreą Północną. Według agencji Interfax, uruchomione zostało bezpośrednie połączenie morskie między oboma krajami.

Pierwszy północnokoreański prom dotarł dziś do Władywostoku. Prom ma przewozić 200 turystów i 1000 ton ładunku. Będzie kursował regularnie - w każdy piątek z Władywostoku i w każdą środę z miasta Rason. To pierwszy taki przypadek w historii stosunków rosyjsko - północnokoreańskich, bowiem do tej pory między sąsiednimi krajami nie kursowały statki.

Zdaniem ekspertów, uruchomienie regularnego połączenia między Rosją i Koreą Północną oznacza, że Moskwa chce rozszerzać współpracę gospodarczą z Pjongjangiem, nie oglądając się na testy jądrowe i rakietowe północnokoreańskiego reżimu.

Przy okazji rosyjskie media przypominają, że kilka dni temu Władimir Putin potępił działania wojskowe Korei Północnej i oświadczył, iż jest przeciwny rozszerzaniu grona państw dysponujących bronią atomową.