Rosja: Zderzenie busa z ciężarówką. Nie żyje 15 osób

Liczba ofiar śmiertelnych zderzenia busa z ciężarówką, do którego doszło w czwartek wieczorem w Republice Mari El w Federacji Rosyjskiej, wzrosła do 15, gdy ekipy ratownicze wydobyły z busa dwa ciała, a jedna osoba zmarła w drodze do szpitala.

Źródła medyczne, na które powołuje się agencja TASS, podały, że wśród osób, które zginęły, jest dziecko, a troje dzieci jest hospitalizowanych.



"Wśród 19 osób, które ucierpiały, śmierć poniosło 15 osób, w tym dziecko. Hospitalizowano cztery osoby, w tym troje dzieci" - poinformowano.



Według śledczych podczas wypadku nie doszło do czołowego zderzenia maszyn. Bus, którego kierowca próbował wyprzedzić inny pojazd, uderzył w przyczepę nadjeżdżającej z naprzeciwka ciężarówki Kamaz wiozącej ok. 40 m sześciennych drewna, odbił się od niej i wpadł do rowu.



20-miejscowy bus, należący do prywatnej firmy transportowej, był pełen pasażerów.



Od rana w Republice Mari El padał gęsty śnieg - podały media. Na odcinku Krasnyj Most-Wizimiary w obwodzie kilemarskim, gdzie doszło do wypadku, nie ma asfaltu, choć drogę w tym roku naprawiono i można na niej jeździć z prędkością 60 km/h.