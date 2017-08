Rosjanie: Ponad 200 dżihadystów zginęło w naszym nalocie

Ponad 200 bojowników Państwa Islamskiego (IS) zginęło w Syrii w nalocie rosyjskich sił powietrznych - poinformowało w poniedziałek ministerstwo obrony Rosji. Dżihadyści zostali zaatakowani, gdy zmierzali w kierunku miasta Dajr az-Zaur na wschodzie Syrii.

Zdjęcie Minister obrony Rosji Siergiej Szojgu i prezydent Władimir Putin /AFP

"Rosyjskie siły powietrzne zniszczyły liczny konwój bojowników IS zmierzających do Dajr az-Zaur, gdzie dżihadyści próbują przegrupować się i ustanowić ostatni punkt oporu w Syrii" - napisano w oświadczeniu. Zaznaczono, że w ataku zniszczono również ponad 20 pojazdów bojowych, w tym czołgi. Nie poinformowano kiedy doszło do nalotu.

"Pokonanie IS w Dajr az-Zaur będzie strategicznym zwycięstwem nad międzynarodową grupą terrorystyczną w Syrii" - czytamy w oświadczeniu rosyjskiego ministerstwa obrony.

Na początku sierpnia syryjska armia rządowa odzyskała kontrolę nad miastem As-Suchna, co otwiera możliwość ofensywy w kierunku Dajr az-Zaur - miasta i bogatej w ropę prowincji o tej samej nazwie. W piątek siły rządowe zdobyły tereny w górach na północ i zachód od As-Suchna, otaczając bojowników IS.

W kierunku Dajr az-Zaur oraz doliny Eufratu planowana jest również ofensywa Syryjskich Sił Demokratycznych (SDF). Arabsko-kurdyjski sojusz najprawdopodobniej skieruje się tam po zdobyciu oblężonej przez niego Ar-Rakki - stolicy IS. SDF jest wspierany z powietrza przez kierowaną przez USA międzynarodową koalicję do walki z IS.