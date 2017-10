Rosjanie włamują się do telefonów żołnierzy NATO?

Rosjanie próbują włamywać się do telefonów żołnierzy NATO wysłanych na flankę wschodnią, także do Polski - doniosła amerykańska gazeta "Wall Street Journal". Wojskowi w kwaterze głównej Sojuszu potwierdzili Polskiemu Radiu, że odnotowano podejrzane działania. Zapewnili jednak o przygotowaniu NATO na tego typu sytuacje.

Według doniesień gazety, Rosjanie przeprowadzają ataki hakerskie coraz częściej, a na cel biorą także prywatne telefony żołnierzy Sojuszu wysłanych do państw bałtyckich i do Polski. Chcą w ten sposób dotrzeć do NATO-wskich planów i strategii.

W artykule cytowani są żołnierze, którzy mówią o próbach włamań do swoich telefonów z rosyjskich adresów IP. Wojskowi z kwatery głównej NATO pytani o publikację potwierdzili, że zauważono próby osłabienia wojsk stacjonujących w Polsce i krajach bałtyckich.

"Nasi żołnierze są dobrze przygotowani do wypełnienia misji mimo hybrydowych wyzwań" - powiedział przedstawiciel kwatery głównej.

Dodał, że personel i żołnierze Sojuszu są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności podczas korzystania z internetu.