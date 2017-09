Rosjanie wystrzelili rakietę z satelitą GLONASS-M

W piątek o godz. 3.30 czas lokalnego (godz. 2.30 w Polsce) z kosmodromu w Plesiecku, w obwodzie archangielskim, wystartowała rakieta Sojuz 2.16, której zadaniem jest wyprowadzenie na orbitę satelity nawigacyjnego GLONASS-M - poinformował rosyjski resort obrony.

Rakieta z najnowszym sputnikiem systemu nawigacji satelitarnej GLONASS "została wystrzelona z wyrzutni nr 4 na platformie startowej nr 43 doświadczalnego kosmodromu w Plesiecku" - odnotowano w komunikacie rosyjskiego Ministerstwa Obrony.

GLONASS-M, znany także jako Uragan-M, to satelita nawigacyjny drugiego pokolenia, zaprojektowany i produkowany przez państwową spółkę przemysłu kosmicznego Informacyjne Systemy Satelitarne im. M.F. Reszetniowa. Prace nad tym systemem zapoczątkowano w 2003 r. Miały one zgodnie z planem zakończyć się w 2015 r., a ostatni satelita miał być wprowadzony na orbitę w 2017 r., co ostatecznie nastąpiło właśnie w ten piątek.

Rosyjskie rakiety Sojuz - przypominają agencje - były również wykorzystywane wcześniej do wyniesienia na orbitę wykorzystywanych w Unii Europejskiej satelitów europejskiego systemu nawigacyjnego Galileo, który w zamyśle miał być globalnym systemem nawigacji będącym cywilną alternatywą dla amerykańskiego Global Positioning System (GPS) i GLONASS.

W porównaniu z GPS i GLONASS, z których obecnie korzystają np. smartfony, unijny Galileo ma być dużo precyzyjniejszy dzięki zegarom, mierzącym czas z opóźnieniem jednej sekundy na kilka milionów lat.