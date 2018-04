Rosyjska propozycja wspólnego dochodzenia ws. Skripala bez poparcia w OPCW

Wysunięty przez Rosję wniosek dotyczący wspólnego dochodzenia w sprawie ataku na Siergieja Skripala nie został przyjęty na środowym nadzwyczajnym posiedzeniu Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW). Przeciwko zagłosowało 15 państw - podaje Reuters.

Rosyjski wniosek poparło pięć krajów: Chiny, Azerbejdżan, Sudan, Algieria i Iran; 17 państw członkowskich wstrzymało się od głosu.

Podczas spotkania przedstawiciel Wielkiej Brytanii John Foggo powiedział, że ofiara ataku chemicznego nie musi współpracować z "prawdopodobnym sprawcą".

Szef MSZ Wielkiej Brytanii Boris Johnson wyraził zadowolenie z powodu wyniku głosowania. Rosja stawiała sobie za cel, by zataić prawdę i wprowadzić w błąd - oświadczył Johnson. "Społeczność międzynarodowa po raz kolejny przejrzała tę strategię" - podkreślił.

Wcześniej brytyjska delegacja oceniła, że propozycja Rosji, by wraz z Wielką Brytania wspólnie prowadzić śledztwo w sprawie ataku na Skripala, jest "perwersyjna". "To taktyka mająca na celu odwrócenie uwagi i kolejna porcja dezinformacji mająca pomóc rosyjskim władzom uniknąć pytań, na które muszą udzielić odpowiedzi" - napisała na Twitterze brytyjska delegacja podczas odbywającego się za drzwiami zamkniętymi spotkania.

Nadzwyczajne posiedzenie OPCW w Hadze odbyło się na wniosek Rosji. Zdecydowała się na to, gdy szef należącego do brytyjskiego rządu laboratorium w Porton Down, Gary Aitkenhead, przyznał we wtorek, iż naukowcy nie byli w stanie zidentyfikować źródła pochodzenia środka Nowiczok użytego do zamachu w Salisbury.

Rosja informowała, że na spotkaniu OPCW rosyjska delegacja będzie nalegać, by strona brytyjska przedstawiła wszelkie dowody, jakimi dysponuje w sprawie ataku na Skripala. Brytyjskie MSZ oceniło, że wniosek Rosji o zwołanie posiedzenia to "taktyka dywersyjna, która ma podkopać działania podejmowane przez OPCW w celu wypracowania wniosków" w śledztwie na temat ataku.