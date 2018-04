Rosyjska telewizja twierdzi, że ma nagranie rozmowy Julii Skripal. "Wszyscy są zdrowi"

​Rosyjska telewizja Rossija-1 wypuściła nagranie audio, które według dziennikarzy ma przedstawiać rozmowę telefoniczną między leżącą w brytyjskim szpitalu Julią Skripal, a jej kuzynką Wiktorią. W oficjalnym oświadczeniu, wydanym za pośrednictwem londyńskiej policji, Julia Skripal zapewniła w czwartek, że czuje się coraz lepiej. Poprosiła także o uszanowanie prywatności jej samej i jej rodziny

Dziennikarze telewizji powiedzieli, że nie są w stanie potwierdzić autentyczności nagrania. W rozmowie z agencją Interfax Wiktoria Skripal potwierdziła, że rozmawiała z otrutą córką byłego szefa GRU. "Tak, rozmawialiśmy. Julia powiedziała, że czuje się dobrze" - powiedziała.

Według Wiktorii, telefon od kuzynki otrzymała dzień po tym, jak powiedziała mediom, że nie wolno jej się kontaktować z Julią.

"Julka? Słyszę po głosie, że to ty. Dali ci telefon?" - pytała Wiktoria. "Tak" - odpowiedziała jej rozmówczyni. Kuzynka otrutej Rosjanki powiedziała, że jeśli tylko dostanie wizę, to przyleci do niej jak najszybciej. Julia miała odpowiedzieć jednak: "Nikt ci nie da wizy, Wika". Dodała również, że wątpliwe, by i tak udało im się zobaczyć.

Zapytana o stan zdrowia Siergieja Skripala, Julia miała powiedzieć, że "wszystko jest w porządku". "Wszyscy się regenerujemy, wszyscy są żywi" - mówiła.

"Teraz odpoczywa, śpi, wszyscy są zdrowi. Nikt nie ma żadnych nieodwracalnych zmian, niedługo wyjdę ze szpitala" - miała podkreślić Julia Skripal.



Oficjalne oświadczenie

W oświadczeniu wydanym za pośrednictwem londyńskiej policji 33-letnia Skripal napisała, że "cała ta sytuacja jest dość dezorientująca".

"Odzyskałam świadomość ponad tydzień temu i z każdym dniem mam coraz więcej siły. (...) Mam nadzieję, że uszanują państwo prywatność moją i mojej rodziny w czasie rekonwalescencji" - głosi komunikat.

Julia Skripal podziękowała za otrzymane życzenia powrotu do zdrowia oraz wyraziła wdzięczność lekarzom i personelowi szpitala w Salisbury, którzy zapewnili opiekę medyczną jej samej i jej ojcu.



Atak w Salisbury

Siergiej Skripal oraz towarzysząca mu córka Julia trafili do szpitala w stanie krytycznym, gdy 4 marca znaleziono ich nieprzytomnych na ławce w centrum handlowym w angielskim mieście Salisbury. W toku śledztwa brytyjskie władze uznały, że zostali oni zaatakowani opracowanym za czasów ZSRR bojowym środkiem trującym typu nowiczok.

Próba zabicia Skripala, byłego oficera rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU, który przeszedł na stronę Londynu, wywołała największy kryzys w relacjach Wielkiej Brytanii z Rosją od zakończenia zimnej wojny. Brytyjski rząd wydalił 23 rosyjskich dyplomatów z kraju, a ponad 140 zostało poproszonych o wyjazd przez ponad 20 państw sojuszniczych Wielkiej Brytanii, w tym Polskę i Stany Zjednoczone.

W ramach retorsji rosyjskie władze wydaliły 23 brytyjskich dyplomatów, a następnie poprosiły o wycofanie kolejnych ponad 50 w celu zrównania reprezentacji dyplomatycznej Wielkiej Brytanii w Rosji z tą, którą Rosja ma w Wielkiej Brytanii. Zablokowano także działalność organizacji kulturalnej British Council w Rosji.