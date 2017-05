Rosyjski samolot wpadł w turbulencje. 20 rannych

Co najmniej 20 pasażerów lotniczego rejsu Moskwa-Bangkok ucierpiało na skutek powietrznych turbulencji. Do zdarzenia doszło, kiedy samolot linii Aerofłot rozpoczął podejście do lądowania.

Zdjęcie Rosyjski samolot wpadł w turbulencje (zdjęcie ilustracyjne) /©123RF/PICSEL

Rosyjski konsul w Tajlandii poinformował, że ofiarami są zarówno "obywatele Rosji, jak i cudzoziemcy".

"Ofiary doznały licznych urazów ortopedycznych. Najprawdopodobniej ucierpiały osoby, które nie były przypięte pasami" - wyjaśnił.

19 osób zostało przewiezionych do szpitala. Według agencji TASS łącznie obrażeń doznało 25 osób. Tymczasem według portalu "Life Novosti" ofiary miały zostać wyrzucone ze swoich foteli i upadać na podłogę maszyny po zderzeniu z jego sufitem. U trzech osób lekarze podejrzewają obrażenia kręgosłupa.

Turbulencja czystego nieba czasami nazywana jest "dziurami w powietrzu". Polegają one na nagłych zawirowaniach powietrza w bezchmurnej atmosferze. Spowodowane są one różnicą prędkości wiatru na różnych wysokościach.