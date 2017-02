Rosyjskie MON: Oczekujemy wyjaśnień od Pentagonu

Minister obrony Rosji Siergiej Szojgu odpowiadając na słowa nowego szefa Pentagonu Jamesa Mattisa powiedział, że "Moskwa jest gotowa wznowić dialog z Pentagonem, jednak próby prowadzenia go z pozycji siły są pozbawione perspektyw".

Zdjęcie Rosyjski prezydent Władimir Putin i minister obrony Rosji Siergiej Szojgu /ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / POOL / AFP /AFP

"Jesteśmy gotowi do wznowienia współpracy z Pentagonem, ale próby budowania dialogu z pozycji siły w odniesieniu do Rosji są pozbawione perspektyw" - powiedział Szojgu. Poinformował, że w czwartek w stolicy Azerbejdżanu - Baku odbędzie się spotkanie, w którym udział wezmą przedstawiciele sił zbrojnych USA i Rosji. Oznajmił, że Moskwa oczekuje tam "wyjaśnienia stanowiska Pentagonu".



Szojgu odniósł się w ten sposób do wypowiedzi nowego szefa Pengatonu Jamesa Mattisa. Dzień wcześniej zapewnił on, że USA są otwarte na odnowienie współpracy z Rosją, ale zastrzegł, że są też realistyczne w swych oczekiwaniach i że negocjacje należy prowadzić z pozycji siły.

W Baku przewodniczący kolegium szefów sztabów sił zbrojnych USA gen. Joseph Dunford będzie w czwartek rozmawiał z szefem sztabu generalnego sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej gen. Walerijem Gierasimowem. Dowódcy mają poruszyć kwestie obecnego stanu stosunków amerykańsko-rosyjskich oraz znaczenie konsekwentnej i przejrzystej komunikacji dla przeciwdziałania błędom i potencjalnym kryzysom.