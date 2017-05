Rosyjskie MSZ grozi Polsce retorsjami

Moskwa zagroziła Polsce "adekwatną odpowiedzią" w związku z niewpuszczeniem do naszego kraju rosyjskich motocyklistów - "Nocnych Wilków". Rosyjskie MSZ wyraziło oburzenie z tego powodu i domaga się od Polski wyjaśnień.

Zdjęcie Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow /VASILY MAXIMOV /AFP

Rosyjskie MSZ wyraziło oburzenie z powodu uniemożliwienia wjazdu do Polski ośmiu obywatelom Federacji Rosyjskiej, którzy chcieli przekroczyć granicę w obwodzie kaliningradzkim. Według Rosjan, siedmiu motocyklistów jechał do Braniewa na uroczystości 72. rocznicy zakończenia II wojny światowej, a jeszcze jeden na terenie województwa śląskiego próbował przyłączyć się do międzynarodowego rajdu "Drogami Zwycięstwa".

Rosyjscy dyplomaci w specjalnym oświadczeniu napisali, że "obywatele Rosji coraz częściej zderzają się ze sztucznymi problemami, co pozbawia ich możliwości realizacji swojego prawa do odwiedzania mogił rodaków, którzy zginęli w walce o wolność i niepodległość narodów Europy, w tym Polaków".

W komunikacie znalazło się również stwierdzenie, że 10 kwietnia polska delegacja bez przeszkód mogła przyjechać do Rosji, aby oddać hołd ofiarom zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej. Rosyjskie MSZ domaga się od Polski wyjaśnień i zapowiada, że może skorzystać z prawa do "adekwatnej odpowiedzi".

Zdaniem pracujących w Moskwie unijnych dyplomatów, chcących zachować anonimowość, tego typu stwierdzenia budzą wątpliwości. W ich ocenie nie można porównywać przejazdu rosyjskich motocyklistów do wizyty rodzin oficerów zamordowanych w Katyniu oraz polskich dyplomatów i urzędników, którzy oficjalnie przyjechali do Rosji, aby pokłonić się ofiarom zbrodni stalinowskiej i katastrofy smoleńskiej.



W dokumencie rosyjscy dyplomaci nie wspomnieli także o tym, że część motocyklistów, którzy od kilku lat są zatrzymywani na polskich granicach, brała aktywny udział w agresji na Ukrainie, w tym w aneksji Krymu i w wojnie w Donbasie.