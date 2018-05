Rowhani: Europa ma ograniczone możliwości utrzymania paktu z Iranem

Prezydent Iranu Hasan Rowhani powiedział w rozmowie telefonicznej z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, że Europa ma ograniczone możliwości utrzymania w mocy porozumienia nuklearnego - podała w środę irańska agencja ISNA.

Zdjęcie Hassan Rowhani /ATTA KENARE /AFP

"W obecnych warunkach Europa ma bardzo ograniczone możliwości utrzymania w mocy porozumienia nuklearnego i musi, tak szybko jak to możliwe, wyjaśnić swoje stanowisko oraz określić swoje intencje w odniesieniu do wynikających z niego zobowiązań" - powiedział Rowhani.

Reklama

Reuters przypomina, że to Rowhani pomógł doprowadzić do zawarcia międzynarodowego porozumienia w sprawie programu nuklearnego Iranu, aby wyprowadzić kraj z rujnującej go izolacji.

Wcześniej Pałac Elizejski poinformował w oświadczeniu: "Prezydent Francji i prezydent Iranu uzgodnili, że będą nadal współpracować ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, aby kontynuować wdrażanie układu nuklearnego i zapewnić stabilność regionu".

Macron zapewnił też Rowhaniego, że Francja pragnie, by porozumienie nuklearne pozostało w mocy, i zaapelował, by Teheran również czynił starania o "utrzymanie przy życiu" tego paktu.

We wtorek prezydent Donald Trump powiedział, że wycofuje USA z międzynarodowego porozumienia nuklearnego z Teheranem, który oskarżył o łamanie postanowień umowy.

Szef francuskiej dyplomacji Yves Le Drian, kanclerz Niemiec Angela Mekrel oraz Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej(MAEA) oznajmili, że Iran respektował warunki porozumienia.

"Ten region zasługuje na coś lepszego niż dalsza destabilizacja wywołana wycofaniem się Ameryki (z porozumienia)" - powiedział Le Drian.

Trump zapowiedział też ponowne nałożenie sankcji gospodarczych na Iran i, ewentualnie, na inne kraje. Wysokiej rangi francuski dyplomata powiedział agencji Reutera, że biznes będzie zmuszony dokonać wyboru między interesami prowadzonymi w Iranie a interesami związanymi z USA.

"Przeważnie ten wybór pada szybko na Stany Zjednoczone" - dodał.

W ostatnich tygodniach przedstawiciele rządów Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec starali się odwieść Trumpa od planu wycofania USA z tego układu.

Celem zawartej w lipcu 2015 roku umowy między sześcioma mocarstwami (USA, Francja, Wielka Brytania, Chiny, Rosja i Niemcy) a Iranem jest ograniczenie programu nuklearnego tego kraju w zamian za stopniowe znoszenie sankcji.